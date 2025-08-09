Địa ốc Hoàng Quân muốn phát hành 50 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (MCK: HQC, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Theo đó, Địa ốc Hoàng Quân dự kiến phát hành 50 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi 500 tỷ đồng nợ vay. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Tỷ lệ thực hiện hoán đổi nợ là 10.000 đồng: 1 cổ phiếu, tức 10.000 đồng nợ sẽ được hoán đổi thành 1 cổ phiếu phổ thông phát hành mới.

Việc phát hành cổ phiếu nêu trên nhằm mục đích góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của công ty thông qua việc giảm chi phí và tăng vốn điều lệ.

Ảnh minh họa

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Địa ốc Hoàng Quân sẽ tăng từ 5.766 tỷ đồng lên 6.266 tỷ đồng.

Theo danh sách được Địa ốc Hoàng Quân công bố trước đó, sẽ có 4 chủ nợ được hoán đổi cổ phiếu gồm Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng VDC với giá trị khoản nợ 19 tỷ đồng), ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT 236 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Diệu Phương- vợ ông Trương Anh Tuấn 33 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, MCK: HPX) với giá trị khoản nợ 212 tỷ đồng.

Mới đây, Hải Phát Invest đã công bố Nghị quyết HĐQT về thông qua việc hoán đổi khoản nợ phải thu thành cổ phiếu do Địa ốc Hoàng Quân phát hành.

Số lượng cổ phiếu HQC mà Hải Phát Invest nhận được sau hoán đổi là 21,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,383% vốn điều lệ của Địa ốc Hoàng Quân.

Về tình hình kinh doanh, Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, doanh thu thuần ở mức âm hơn 10,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ở mức hơn 5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh từ gần 18,4 tỷ đồng lên gần 28,8 tỷ đồng và khoản lợi nhuận khác tăng đột biến gấp hơn 11 lần so với quý II/2024, lên mức 37,8 tỷ đồng; Địa ốc Hoàng Quân vẫn báo lãi ròng gần 4,9 tỷ đồng. Khoản lãi này giảm 53,8% so với quý II/2024.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II/2025 giảm so với cùng kỳ năm trước là do doanh thu trong kỳ giảm, nguyên nhân do một số khách hàng không có khả năng thanh toán các đợt tiếp theo nên Công ty đồng ý cho thanh lý trả hàng để bán lại cho khách hàng khác với giá cao hơn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp ở mức 38 tỷ đồng; lãi ròng hơn 10 tỷ đồng, giảm gần 35,5% so với cùng kỳ năm trước.