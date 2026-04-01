DIC Corp giải thể một công ty con kinh doanh bất động sản

Theo Khánh Hân | 01-04-2026 - 09:45 AM | Thị trường chứng khoán

DIC Corp vừa thông qua chủ trương giải thể công ty con Công ty CP Đầu tư Phát triển Tầm nhìn DIC- doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) vừa thông qua chủ trương giải thể Công ty CP Đầu tư Phát triển Tầm nhìn DIC.

DIC Corp giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định các nội dung phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện việc giải thể Đầu tư Phát triển Tầm nhìn DIC.

Đồng thời giao Người đại diện theo pháp luật của Đầu tư Phát triển Tầm nhìn DIC thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo đúng quy định; giải quyết các vấn đề liên quan đến hồ sơ, sổ sách, chứng từ,...

Được biết, Công ty CP Đầu tư Phát triển Tầm nhìn DIC được thành lập từ tháng 7/2021 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trụ sở chính đặt tại 15 Thi Sách, phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Cập nhật mới nhất ngày 31/10/2023, vốn điều lệ của Đầu tư Phát triển Tầm nhìn DIC đang ở mức 60 tỷ đồng, Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Thanh Huyền- Chủ tịch HĐQT.

Tính đến ngày 31/12/2025, Đầu tư Phát triển Tầm nhìn DIC đang là công ty con của DIC Corp với tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết lên đến 98,67%,

Trong một diễn biến khác, mới đây DIC Corp đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 diễn ra vào ngày 24/4/2026 tới đây.

Tại đại hội, DIC Corp sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 600 tỷ đồng, lần lượt chiếm 63% và 72,8% kết quả đã thực hiện được trong năm 2025.

Về kế hoạch giải ngân vốn đầu tư phát triển, DIC Corp dự kiến giải ngân hơn 4.371,5 tỷ đồng đầu tư vào các dự án như Khu Trung tâm Chí Linh; dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu; dự án Khu phức hợp CSJ…

Về kế hoạch chia cổ tức năm 2025, DIC Corp trình cổ đông phương án trả cổ tức với tỷ lệ 6% bằng cổ phiếu, tương ứng phát hành thêm gần 47,8 triệu cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong năm 2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Về kế hoạch thu xếp hạn mức vốn vay phục vụ hoạt động đầu tư năm 2026, công ty dự kiến vay hạn mức 1.400 tỷ đồng. Trong đó, 870 tỷ đồng cho dự án chung cư DIC Emera tại Khu trung tâm Chí Linh và 530 tỷ đồng dự án chung cư DIC Silver tại Khu trung tâm Chí Linh.

Không chỉ gửi tiết kiệm, một kênh đầu tư dự báo "lên ngôi" khi lãi suất tăng cao

Không chỉ gửi tiết kiệm, một kênh đầu tư dự báo "lên ngôi" khi lãi suất tăng cao Nổi bật

Dự báo lợi nhuận ngành bán lẻ: Thế Giới Di Động, FPT Retail lãi kỷ lục, Masan, PNJ tăng trưởng bằng lần

Dự báo lợi nhuận ngành bán lẻ: Thế Giới Di Động, FPT Retail lãi kỷ lục, Masan, PNJ tăng trưởng bằng lần Nổi bật

MBS huy động lô trái phiếu trị giá 970 tỷ đồng

MBS huy động lô trái phiếu trị giá 970 tỷ đồng

09:44 , 01/04/2026
Platinum Victory mua bất thành hơn 17,8 triệu cổ phiếu REE

Platinum Victory mua bất thành hơn 17,8 triệu cổ phiếu REE

09:43 , 01/04/2026
Dragon Capital liên tục giao dịch cổ phiếu MWG của Thế giới di động

Dragon Capital liên tục giao dịch cổ phiếu MWG của Thế giới di động

09:43 , 01/04/2026
NÓNG: Vinhomes muốn chi gần 25.000 tỷ trả cổ tức tiền mặt, phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu, bổ sung loạt ngành nghề “hot”

NÓNG: Vinhomes muốn chi gần 25.000 tỷ trả cổ tức tiền mặt, phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu, bổ sung loạt ngành nghề “hot”

09:01 , 01/04/2026

