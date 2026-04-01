MBS huy động lô trái phiếu trị giá 970 tỷ đồng

Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Từ ngày 19-26/3, MBS đã phát hành 9.700 trái phiếu mã MBS12601 với mệnh gá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành 970 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, ngày đáo hạn là 19/3/2028. Lãi suất kết hợp 7,4%/năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại nợ của MBS.

Tính đến cuối năm 2025, MBS đang lưu hành 5 lô trái phiếu dài hạn với tổng trị giá gần 1.562 tỷ đồng. Trong đó có 01 lô phát hành năm 2025, 02 lô phát hành năm 2023 và 02 lô phát hành năm 2024. Tất cả đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Ngày 26/3 vừa qua, MBS đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026. Đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu với tổng doanh thu 4.675 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.850 tỷ đồng, tăng lần lượt 128% và 131% so với thực hiện năm 2025.

Về vấn đề nhân sự, đại hội đã miễn nhiệm thành viên HĐQT Lê Viết Hải theo đơn từ nhiệm cá nhân đồng thời bầu bổ sung ông Phan Phương Anh - Tổng giám đốc vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Sau đó, ông Phan Phương Anh được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

Do đó, HĐQT MBS miễn nhiệm chức Tổng giám đốc đối với ông Phan Phương Anh và bầu bổ ông Hoàng Hà là người kế nhiệm từ ngày 26/3.

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng khác như: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026; Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026; Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu MBS chào bán ra công chúng; Tờ trình thông qua và ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần chứng khoán MB, Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm; Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị kèm Dự thảo Quy chế; Tờ trình về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026...