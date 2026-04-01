Dragon Capital liên tục giao dịch cổ phiếu MWG của Thế giới di động

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa báo cáo giao dịch mua vào 230.000 cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế giới Di động.



Cụ thể, trong phiên 26/3, quỹ thành viên Hanoi Investments Holdings Limited đã mua vào 300.000 cổ phiếu MWG trong khi đó Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] lại bán ra 70.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch, Dragon Capital nâng sở hữu từ 73,3 triệu cổ phiếu MWG chiếm 4,99% vốn lên mức 73,53 triệu cổ phiếu chiếm hơn 5% vốn và trở lại ghế cổ đông lớn Thế giới di động.

Trước đó trong phiên 24/3, Dragon Capital đã bán ra 808.000 cổ phiếu MWG. Giao dịch do quỹ thành viên Hanoi Investments Holdings Limited thực hiện.

Sau giao dịch, Dragon Capital giảm sở hữu từ 74,05 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,043%) xuống mức 73,25 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,98%).

Trước nữa, trong phiên giao dịch ngày 19/3, Dragon Capital vừa thông qua 3 quỹ thành viên để mua vào tổng cộng 620.000 cổ phiếu MWG.

Cụ thể, quỹ Norges Bank mua vào 190.000 cổ phiếu; quỹ Samsung Vietnam Securities Master lnvestment Trust [Equity] mua 20.000 cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited mua 410.000 cổ phiếu.

Trong diễn biến khác, Thế giới di động vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức vào chiều ngày 18/4 tới đây tại TP.HCM.

Theo tài liệu họp, MWG đặt mục tiêu năm 2026 với doanh thu 185.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 30%. Đây đều là mức doanh thu và lợi nhuận cao chưa từng có.

Về phân phối lợi nhuận, MWG dự kiến trả cổ tức tiền mặt 20% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu. Cổ tức sẽ chi trả theo 2 đợt, đợt 1 là 10% vào quý III/2026 và đợt 2 là 10% vào quý IV/2026.

Với gần 1,47 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến sẽ chi gần 3.000 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Tại đại hội sắp tới, HĐQT MWG cũng trình cổ đông bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) năm 2025 và phương án phát hành ESOP năm 2026.

Số lượng cổ phiếu ESOP năm 2025 dự kiến phát hành là hơn 7,3 triệu đơn vị, thời gian thực hiện trong năm 2026. Số lượng cổ phiếu ESOP năm 2026 tối đa là 3 triệu đơn vị, thời gian thực hiện trong năm 2027. Giá phát hành cùng là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, sau mỗi năm sẽ có 50% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng. Cụ thể, hết năm thứ nhất sẽ có 50% số cố phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ hai sẽ có 100% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng.

Ngoài các nội dung trên, công ty cũng sẽ thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp muốn thêm mới hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính.