Platinum Victory mua bất thành hơn 17,8 triệu cổ phiếu REE

Quỹ ngoại Platinum Victory Pte. Ltd. (Platinum Victory) vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (MCK: REE, sàn HoSE).

Theo đó, Platinum Victory đã không mua bất cứ cổ phiếu REE nào trong tổng số hơn 17,8 triệu cổ phiếu đã đăng ký trong khoảng thời gian giao dịch từ ngày 2/3/2026 đến ngày 31/3/2026. Lý do không hoàn tất giao dịch là vì điều kiện thị trường không thuận lợi.

Sau giao dịch không thành công, Platinum Victory vẫn duy trì sở hữu gần 225,9 triệu cổ phiếu REE, tương đương tỷ lệ 41,7% vốn điều lệ.

Ngay sau đó, quỹ ngoại này đã tiếp tục đăng ký mua vào hơn 17,8 triệu cổ phiếu REE. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 6/4/2026 đến ngày 5/5/2026.

Nếu giao dịch thành công, Platinum Victory sẽ tăng sở hữu cổ phiếu REE từ gần 225,9 triệu cổ phiếu lên gần 243,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 41,7% lên 44,99% vốn tại REE.

Đáng chú ý, hai đại diện theo ủy quyền của Platinum Victory tại REE là bà Hsu Hai Yen không còn là Thành viên HĐQT của REE và ông Alain Xavier Cany không còn là Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 31/3/2026.

Trong một diễn biến khác, mới đây REE đã có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2025.

Cụ thể, trong năm 2025, REE đã chi tổng cộng gần 163,3 tỷ đồng để thực hiện thanh toán đúng hạn 2 kỳ lãi cho lô trái phiếu mã REEH1929001.

Được biết, lô trái phiếu gồm 2.318 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.318 tỷ đồng, được phát hành ngày 28/1/2019, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào 28/1/2029.

Theo thông tin công bố trên HNX, đây cũng chính là lô trái phiếu duy nhất của REE còn lưu hành cho đến thời điểm hiện tại.

Trước đó, REE cũng đã công bố thông tin về việc nhận nhận đơn từ nhiệm vị trí Giám đốc tài chính của ông Windsor Cristobal kể từ ngày 28/3/2026 với lý do thay đổi nơi ở.

Do đó, REE đã đồng ý kết thúc hợp đồng lao động đối với ông Windsor Cristobal, tiền lương và các quyền lợi khác sẽ được thanh toán đến hết ngày 27/3/2026 theo luật định hiện hành.

Ông Windsor Cristobal có trách nhiệm bàn giao mọi hồ sơ, giấy tờ, thiết bị, dụng cụ do Công ty giao trong quá trình làm việc và thanh toán mọi công nợ, có biên bản bàn giao kèm theo.