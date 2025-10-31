DICERA Holdings (DC4) báo lãi quý 3 tăng gần 70%, bắt tay với 'ông lớn' Dầu khí

Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT DICERA Holdings và ông Dương Trí Hội - TGĐ Tổng Công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí

Công ty Cổ phần DICERA Holdings (mã chứng khoán DC4) đã công bố Báo cáo tài chính quý 3/2025 với doanh thu thuần đạt 521 tỷ đồng – tăng 83% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 58 tỷ đồng, tăng gần 70%.

Đóng góp vào kết quả này là sự tăng lên của biên lợi nhuận gộp (từ 21,7% lên 23,6%), doanh thu tài chính tăng mạnh, trong khi chi phí tài chính giảm gần một nửa.

9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 1.302 tỷ đồng - tăng 46,3% so với cùng kỳ và đạt 72,3% kế hoạch năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 147,3 tỷ động - tăng 39,3%, đạt 82,8% kế hoạch. DICERA Holdings nộp thuế hơn 66 tỷ đồng trong 9 tháng qua, tăng gần 55%.

Ngày 31/10/2025, DICERA Holdings và Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (mã chứng khoán PVC) đã tiến hành tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác. ﻿

Theo thỏa thuận này, DICERA Holdings sẽ nghiên cứu, phát triển các cơ hội đầu tư trên quỹ đất PVChem đang quản lý và sở hữu. DICERA Holdings và PVChem sẽ phát huy tối đa thế mạnh và nguồn lực của mỗi bên, nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư – phát triển dự án, đa dạng hóa danh mục sản phẩm – dịch vụ, tối ưu hóa lợi ích của các bên, tạo cơ sở cho việc hợp tác lâu dài để cùng phát triển trong tương lai.

PVChem là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cao, sản xuất và phân phối hóa chất, vật liệu công nghiệp.﻿

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT DICERA Holdings nhấn mạnh: ﻿ “Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác với PVChem là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của DICERA Holdings. Chúng tôi tin tưởng rằng, sự kết hợp giữa kinh nghiệm, năng lực triển khai dự án cùng hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ đa dạng của DICERA Holdings và thế mạnh về nguồn lực, quỹ đất của PVChem sẽ tạo nên những dự án chất lượng, mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và các bên liên quan. DICERA Holdings cam kết đồng hành lâu dài cùng PVChem, cùng kiến tạo nhiều cơ hội phát triển mới, góp phần vào sự phát triển của địa phương”.

Ông Trương Đại Nghĩa – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí -CTCP cũng khẳng định: ﻿ “Thoả thuận hợp tác với Dicera Holdings không chỉ mở ra hướng đi mới trong chiến lược phát triển của PVChem, mà còn thể hiện tinh thần hợp tác, cùng phát triển giữa các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ của nền kinh tế.

PVChem luôn chủ trương khai thác hiệu quả nguồn lực sẵn có, đồng thời mở rộng liên kết với các đối tác có năng lực, uy tín để phát triển các dự án công nghiệp, hạ tầng và dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Chúng tôi tin tưởng rằng, sự hợp tác giữa PVChem và DICERA Holdings sẽ mang lại những dự án tiêu biểu – kết hợp hài hòa giữa chất lượng kỹ thuật, hiệu quả đầu tư và trách nhiệm xã hội, đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển bền vững của Petrovietnam và đất nước.”