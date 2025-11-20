Dicera Holdings ‘rót’ hơn 428 tỷ đồng 'thâu tóm' Bất động sản Trí Holdings

CTCP Dicera Holdings (MCK: DC4, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông CTCP Đầu tư Bất động sản Trí Holdings.

Theo đó, tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng là 36,88 triệu cổ phần, tương đương 99,68% tổng số cổ phần của Bất động sản Trí Holdings, tổng giá trị nhận chuyển nhượng hơn 428,6 tỷ đồng.

Bất động sản Trí Holdings hiện là chủ đầu tư dự án Chung cư Hòa Lân Thuận Giao tọa lạc tại mặt tiền Đại Lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, TP.HCM với tổng diện tích 6.138,6 m2, quy mô xây dựng cao 40 tầng với 688 căn hộ.

Ảnh minh họa

Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án; Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500.

Dicera Holdings dự kiến sẽ động thổ thi công xây dựng dự án nêu trên vào tháng 12/2025.

Trong một diễn biến khác, ngày 31/10/2025, Dicera Holdings đã hoàn tất phân phối 2,95 triệu cổ phiếu ESOP cho 36 người lao động, cán bộ, nhân viên của công ty.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Dicera Holdings đã thu về 29,5 tỷ đồng từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP nêu trên.

Sau đợt phát hành thành công, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Dicera Holdings tăng từ gần 95,3 triệu cổ phiếu lên hơn 98,2 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ gần 953 tỷ đồng lên hơn 982 tỷ đồng.

Trong danh sách người lao động tham gia mua cổ phiếu ESOP lần này, ông Lê Đình Thắng- Chủ tịch HĐQT mua nhiều nhất với gần 1,3 cổ phiếu. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Đa- Phó Chủ tịch mua 100.000 cổ phiếu, ông Trần Gia Phúc- Tổng Giám đốc dự kiến mua 203.500 cổ phiếu,...

Liên quan đến cổ phiếu DC4, mới đây Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) đã đăng ký bán ra 2,3 triệu cổ phiếu DC4 nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 6/11/2025 đến ngày 5/12/2025.

Nếu giao dịch thành công, DIC Corp sẽ giảm sở hữu cổ phiếu DC4 từ gần 27,05 triệu cổ phiếu xuống còn gần 24,75 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 28,39% xuống còn 25,97% vốn tại Dicera Holdings.



