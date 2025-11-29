Đích thân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp dẫn đầu cuộc đột kích, triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả tại Ấn Độ, tịch thu hơn 24.000 bao sản phẩm

Bộ trưởng Nông nghiệp bang Rajasthan (Ấn Độ), ông Kirodi Lal Meena, đã trực tiếp dẫn đầu một cuộc đột kích quy mô lớn tại một nhà máy sản xuất phân bón DAP ở Gangapur, thuộc khu vực đồn cảnh sát Gajner. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 24.000 bao phân bón DAP giả, cùng hàng loạt hạt giống và nguyên liệu thô nghi vấn.

Trong quá trình kiểm tra, Bộ trưởng và các quan chức đi cùng đã đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào cũng như phân bón thành phẩm. Ông Meena nhấn mạnh các loại hóa chất sử dụng trong phân bón giả đang làm đất đai của nông dân trở nên cằn cỗi, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và thu nhập. Bộ trưởng yêu cầu làm rõ vì sao một cơ sở quy mô lớn như vậy có thể hoạt động trong thời gian dài mà không gặp bất kỳ sự giám sát hay hạn chế nào.

Cuộc điều tra sau đó đã hé lộ nhiều chi tiết đáng lo ngại. Nhà máy nói trên từng bị phát hiện trong một vụ đột kích trước đó tại khu vực Ajmer Kishangarh. Lượng phân bón DAP giả được sản xuất tại đây được đóng gói trong bao bì của các công ty uy tín ở Gujarat rồi phân phối trở lại Rajasthan và một số quận lân cận. Giới chức cho biết khoảng 90% vụ việc bất thường liên quan đến phân bón đã được phát hiện, nhưng hoạt động làm giả vẫn tiếp diễn tại nhiều địa điểm khác.

Trong đợt kiểm tra lần này, Bộ trưởng tiếp tục yêu cầu siết chặt giám sát đối với các đơn vị sản xuất phân bón để ngăn ngừa tái diễn hành vi vi phạm. Ông khẳng định nông dân là “xương sống của đất nước”, do đó bất kỳ hành vi trục lợi nào gây tổn hại đến sản xuất nông nghiệp sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Bộ Nông nghiệp Rajasthan cho biết cơ quan này sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên đối với toàn bộ các nhà máy sản xuất phân bón trong bang. Đồng thời, nông dân được khuyến cáo chỉ mua phân bón, hạt giống từ các nguồn cung ứng được chứng nhận, tránh sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc. Theo các chuyên gia, phân bón giả có thể làm giảm độ phì nhiêu của đất, khiến năng suất cây trồng suy giảm và gây thiệt hại tài chính đáng kể về lâu dài.

Động thái mạnh tay của chính quyền được cộng đồng nông dân hoan nghênh. Nhiều người bày tỏ hy vọng những cuộc kiểm tra tương tự sẽ được mở rộng ra các huyện khác, góp phần ngăn chặn triệt để tình trạng buôn bán phân bón giả.

Cuộc đột kích này được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm bảo vệ an toàn mùa màng, duy trì chất lượng đất và gìn giữ thành quả lao động của nông dân Rajasthan.