"Điểm danh" các dự án cao tốc sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo - Ảnh: VGP/NB

Chiều 8/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo.

Đã có 2.476km cao tốc được hoàn thành

Đối với mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm 2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, đến nay cả nước đã có 2.476 km đường bộ cao tốc, Bộ Xây dựng và các địa phương đang tiếp tục nỗ lực triển khai thi công 733km còn lại thuộc 22 dự án/DATP.

Trong đó, Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản 11 dự án/DATP12 (Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau, Cao Lãnh - Lộ Tẻ, Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, DATP 2 Biên Hòa - Vũng Tàu, Hòa Liên - Túy Loan, Bến Lức - Long Thành) dài 444 km tiến độ bám sát kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2025.

Các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh trong giai đoạn nước rút cuối cùng - Ảnh: Báo XD

Còn lại 11 dự án/DATP dài 289 km do các địa phương làm cơ quan chủ quản, hiện có 5/11 dự án đang bám sát kế hoạch đề ra (DATP 1, 7 Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh, DATP3 Biên Hòa - Vũng Tàu, DATP1 và 3 Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột). Sáu dự án còn lại với chiều dài khoảng 158km còn chậm (DATP 3, DATP 5 Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, DATP 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Tuyên Quang - Hà Giang, DATP1 An Hữu - Cao Lãnh)

Đáng nói, dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh dự kiến thông tuyến vào cuối năm 2025 nhưng khối lượng còn lại lớn, Bộ Xây dựng đánh giá 2 dự án này tiềm ẩn nguy cơ không đáp ứng kế hoạch. Trong đó, giá trị sản lượng thi công tại dự án Hữu Nghị - Chi Lăng mới đạt 50% khối lượng còn dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh mới đạt 43% khối lượng.

Đối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Bộ trưởng cho biết, Dự án thành phần - DATP1 (Trụ sở các cơ quan quản lý) và DATP2 (Các công trình phục vụ quản lý bay) đang triển khai thi công bám sát kế hoạch hoàn thành trong tháng 12/2025, trong đó trụ sở của Hải Quan và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cảng vụ hàng không miền Nam đang trong giai đoạn hoàn thiện.

DATP3 (Các công trình thiết yếu) có tổng giá trị khối lượng khoảng 48.792/86.435 tỷ đồng, hiện đã đạt 56,5% giá trị hợp đồng. Gói thầu nhà ga hành khách 5.10 đã hoàn thành lắp đặt kết cấu thép tại các cánh nhà ga và khu trung tâm; giá trị khối lượng đạt khoảng 61,5%. DATP4 (Các công trình khác) cả 6 hạng mục ưu tiên đầu tư đang được tích cực triển khai, các nhà đầu tư cam kết hoàn thành cơ bản trong tháng 12/2025 và hoàn thành đồng bộ cùng Dự án tổng thể.

Thời tiết cực đoan làm ảnh hưởng đến tiến độ

Lý giải về việc một số dự án đang chậm tiến độ, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết: hiện nay, Bộ Xây dựng và các địa phương đang quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để hoàn thành 733km còn lại thuộc 22 dự án cao tốc có kế hoạch hoàn thành 2025 để bảo đảm mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc.

Tuy nhiên, trong tháng 9 và tháng 10, thời tiết cực đoan gây ra ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan nhiều tỉnh khu vực miền núi phía Bắc (Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang), khu vực miền Trung phải gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai gây ra số ngày mưa kéo dài hơn thường lệ; một số tỉnh khu vực phía Nam (như Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang, TPHCM) mùa mưa kéo dài. Trong khi khối lượng thi công các dự án chủ yếu làm móng, mặt đường bê tông nhựa, việc tổ chức thi công đảm bảo chất lượng công trình phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết nên hiện nay đang chậm so với kế hoạch.

Một số dự án có khối lượng thi công còn lại rất lớn như dự án Vành đai 3 TPHCM, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Tuyên Quang - Hà Giang, DATP1 Cao Lãnh - An Hữu sẽ không thể hoàn thành toàn bộ và dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh sẽ khó thông xe trên lớp mặt toàn tuyến vào dịp 19/12.

Ngoài ra, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng nhận định dự án CHKQT Long Thành bước vào giai đoạn hoàn thiện lắp đặt thiết bị, đòi hỏi huy động nhân lực lớn, có sự giao thoa, phụ thuộc lẫn nhau nên cần điều phối, tổ chức thi công hợp lý mới đảm bảo hoàn thành năm 2025.

Bên cạnh khó khăn khách quan đến từ thời tiết, Bộ trưởng cũng chỉ ra một số khó khăn khác đang "cản" tiến độ các dự án như: Giá vật liệu xây dựng biến động mạnh, một số vị trí mặt bằng còn "xôi đỗ", khó khăn về cân đối nguồn vốn ngân sách trung hạn…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh - Ảnh: VGP/NB

Cần nỗ lực vượt bậc trong khâu tổ chức thực hiện

Về giải pháp thực hiện các dự án cao tốc có kế hoạch hoàn thành năm 2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương được giao làm cơ quan chủ quản cần xác định việc hoàn thành các dự án là nhiệm vụ chính trị hàng đầu để quyết tâm, nỗ lực vượt bậc trong khâu tổ chức thực hiện; quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nguồn lực tài chính, xe máy, thiết bị, bổ sung thêm các dây chuyền thi công, khắc phục điều kiện thời tiết, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để hoàn thành dứt điểm từng phân đoạn, bảo đảm mục tiêu hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc vào cuối năm 2025 và tối thiểu phải thông xe kỹ thuật toàn bộ các dự án.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công hợp lý, khoa học; tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị; khắc phục các bất lợi về thời tiết trong mùa mưa, các ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ để đẩy nhanh tiến độ thi công; kịp thời nghiệm thu, thanh toán bảo đảm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra nhất là trong các tháng cuối năm 2025; đăng ký với Chính phủ (qua Bộ Xây dựng trước ngày 10/11/2025) các công trình khánh thành, khởi công, trên tinh thần mỗi tổ chức phấn đấu có ít nhất 2 công trình/dự án đủ điều kiện khánh thành hoặc khởi công.

Bộ trưởng đề nghị các địa phương các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Đồng Nai xử lý dứt điểm tồn tại, vướng mắc để bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại của các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong tháng 11/2025.

UBND các tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Ninh Bình, Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, TPHCM căn cứ quy định của pháp luật để thực hiện ngay việc cấp phép khai thác, nâng công suất mỏ vật liệu xây dựng thông thường theo cơ chế đặc thù (cấp trực tiếp cho dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc theo đề nghị của các Ban quản lý dự án, nhà thầu, bảo đảm tiến độ các dự án); chủ động tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau và hỗ trợ các ban quản lý dự án, nhà thầu thi công; thực hiện điều chuyển linh hoạt vật liệu san lấp theo thẩm quyền giữa các dự án đã được cấp mỏ vật liệu theo cơ chế đặc thù và các dự án sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật.

Các địa phương cũng cần kiểm soát chặt chẽ giá vật liệu cung cấp cho các dự án, xử lý nghiêm tình trạng "găm hàng", "ép giá"; ban hành đầy đủ công bố giá vật liệu phù hợp với giá thị trường.

Riêng đối với 2 dự án đang chậm tiến độ khối lượng lớn, Bộ trưởng đề nghị tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng rà soát lại tiến độ, chỉ đạo nhà đầu tư, nhà thầu chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khắc phục hậu quả của thiên tai, bão lũ, bổ sung nhân lực máy móc thiết bị, thi công 3 ca 4 kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh bảo đảm thông tuyến vào dịp 19/12/2025.

Thảm nhựa trên cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh - Ảnh: Báo XD

TPHCM và các tỉnh Đồng Nai, Tuyên Quang, Đồng Tháp cần quyết liệt trong triển khai, chủ động tháo gỡ các khó khăn, áp dụng các giải pháp kỹ thuật rút ngắn thời gian thi công, nhất là TPHCM cần nêu cao vai trò đi đầu trong xây dựng kết cấu hạ tầng, tập trung trong chỉ đạo, điều hành để quyết tâm hoàn thành từng phân đoạn dự án Vành đai 3 trong năm 2025, cũng như đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án TPHCM - Mộc Bài, TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

TP Cần Thơ, các tỉnh An Giang, Phú Thọ chỉ đạo chủ đầu tư/nhà đầu tư, nhà thầu chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, sử dụng các giải pháp kỹ thuật hợp lý theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, bổ sung nhân lực máy móc thiết bị, thi công 3 ca 4 kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công tại dự án Châu Đốc Cần Thơ - Sóc Trăng, Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua Hòa Bình (nay là Phú Thọ) bảo đảm hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Bộ trưởng Trần Hồng Minh chỉ đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam kiểm soát chặt chẽ tiến độ nhập khẩu và lắp đặt thiết bị chuyên ngành quản lý bay, bảo đảm hoàn thành DATP2 CHKQT Long Thành theo kế hoạch đề ra.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) có nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đầu tư mở rộng cao tốc đoạn TPHCM - Long Thành, bảo đảm khai thác đồng bộ cùng CHKQT Long Thành.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn lao động, tổ chức thi công hợp lý, khắc phục các bất lợi của thời tiết để hoàn thành, bay chuyến đầu tiên của dự án CHKQT Long Thành trong năm 2025.







