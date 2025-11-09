Số liệu nổi bật tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10: Thành lập 266 nghìn doanh nghiệp, giải ngân 491 nghìn tỷ đồng, GDP quý 4 phải tăng trên 8,4%

Thứ nhất, kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng được thúc đẩy; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm (thu đủ chi, xuất đủ nhập, làm đủ ăn, bảo đảm cân đối năng lượng, lương thực, lao động, kiểm soát tốt bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng tăng 3,27%. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt trên 2,1 triệu tỷ đồng, vượt 9,1% dự toán và tăng 28,5% so với cùng kỳ, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn khoảng 217,3 nghìn tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất (bằng khoảng 10% tổng số thu ngân sách nhà nước). Trong đó, thu từ bất động sản và đất chỉ chiếm 20,9%; thu từ khu vực kinh tế tư nhân là 19%; thu từ xuất nhập khẩu là 17,4%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đạt trên 762,4 tỷ USD, tăng 17,4% (trong đó xuất khẩu đạt 391 tỷ USD, tăng 16,2% và nhập khẩu đạt 371,4 tỷ USD, tăng 18,6%); xuất siêu gần 19,6 tỷ USD.

Cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều phát triển tốt, ổn định; khu vực nông nghiệp duy trì ổn định dù nhiều địa phương bị bão lũ; sản xuất công nghiệp tăng 9,2% (cùng kỳ tăng 8,3%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3% (cùng kỳ tăng 8,8%).

Thứ hai, tập trung đẩy nhanh các dự án kết cấu hạ tầng; dự kiến hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc và 1.711 km đường ven biển trong năm 2025; chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án vào ngày 19/12/2025.

Thứ ba, đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực. Trong 10 tháng, giải ngân vốn đầu tư công đạt 491 nghìn tỷ đồng, đạt 54,4% kế hoạch (tăng 3,5% về tỉ lệ và tăng 145 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ). Tổng vốn FDI đăng ký đạt trên 31,5 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện khoảng 21,3 tỷ USD, tăng 8,8%, giải ngân cao nhất trong 5 năm qua.

Thứ tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục khởi sắc. Trong 10 tháng có 266 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và trở lại hoạt động, tăng 26,5%. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI sản xuất) tháng 10 tăng lên 54,5 (so với 50,4 điểm tháng 9), phản ánh sản lượng và đơn hàng mới tăng, dự báo tác động tích cực tới sản xuất kinh doanh những tháng tới đây.

Thứ năm, du lịch tiếp tục phục hồi mạnh; trong 10 tháng thu hút 17,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5%.

Thứ sáu, chính quyền địa phương 2 cấp nhìn chung vận hành thông suốt; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh (năm 2025 ước tính bãi bỏ, đơn giản hóa gần 3,2 nghìn thủ tục hành chính (chiếm tỉ lệ gần 75%) và cắt giảm trên 2 nghìn điều kiện kinh doanh (đạt tỉ lệ 26%)); nhiều dự án vướng mắc kéo dài (gần 3.000 dự án) được tập trung xử lý tích cực, có hiệu quả bước đầu.

Thứ bảy, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện. Tỉ lệ hộ đánh giá có thu nhập tăng lên và không đổi là 96,1%. Từ đầu năm đã hỗ trợ 12,3 nghìn tấn gạo hỗ trợ giáp hạt và khắc phục thiên tai; xuất cấp 4.244 tỷ đồng từ dự phòng ngân sách Trung ương hỗ trợ kịp thời các địa phương. Nhiều địa phương làm tốt xây dựng nhà ở xã hội như Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Đà Nẵng, Bình Dương… (đến nay cả nước đang triển khai 648 nghìn căn, đã hoàn thành trên 127 nghìn căn).

Thứ tám, chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Thứ chín, đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; tổ chức thành công Lễ ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng; nâng cấp quan hệ với Anh lên đối tác chiến lược toàn diện; các hoạt động ở ASEAN, APEC, hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt mang lại nhiều kết quả tích cực.

Thứ mười, nhiều địa phương đạt mức tăng trưởng cao; có 16 địa phương tăng trưởng GRDP 9 tháng từ 8% trở lên (trong đó 6 địa phương tăng trên 10% là Quảng Ninh tăng 11,67%, Hải Phòng 11,59%, Ninh Bình 10,45%, Phú Thọ tăng 10,22%; Quảng Ngãi tăng 10,15%, Bắc Ninh 10,12%). Trong khi đó, có 18 địa phương tăng dưới 8%; 8 địa phương đạt thấp dưới 7% (Đồng Tháp 6,98%; Đắk Lắk 6,9%; Tuyên Quang 6,83%; Điện Biên 6,76%; Cao Bằng 6,52%; Lâm Đồng 6,42%; Vĩnh Long 6,33%; Sơn La 6,26%).

Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực, lạc quan về tình hình kinh tế Việt Nam và dự báo năm 2025 Việt Nam thuộc nhóm nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới.