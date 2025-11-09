Làm việc hai nơi thì người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh thế nào?

Trong câu hỏi gửi về Bộ Tài chính, bà H. cho biết, có 2 nguồn thu nhập: cơ quan nhà nước (12 triệu đồng/ tháng) - giảm trừ gia cảnh với 2 con nhỏ; từ tháng 8/2025 làm thêm ngoài giờ tại công ty X., thu nhập 5 triệu đồng/tháng.

“Tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho khoản thu nhập từ Công ty X. không, mức tính thế nào? Tôi có thể đăng ký giảm trừ gia cảnh cho mỗi con ở hai nơi làm việc khác nhau (mỗi nơi một con) không?”, bà H. đặt vấn đề.

Cơ quan thuế hướng dẫn về cách tính thuế thu nhập cá nhân khi có thu nhập từ 2 nơi trở lên.

Phản hồi nội dung này, Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại 2 nơi (cơ quan nhà nước và Công ty X.), cá nhân lựa chọn và đăng ký tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi trả thu nhập; đồng thời đăng ký, khai giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc (là con đẻ).

Trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên với cơ quan nhà nước và không ký hợp đồng lao động hoặc thời hạn dưới 3 tháng với Công ty X., thì cá nhân đăng ký tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, người phụ thuộc tại nơi ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên với thu nhập 12 triệu đồng/tháng (lớn hơn 11 triệu đồng/tháng).

Cũng liên quan thuế thu nhập cá nhân , trả lời kiến nghị của người nộp thuế về quy định người phụ thuộc và giảm trừ gia cảnh, Cục Thuế cho biết, người phụ thuộc có thu nhập bình quân tháng không vượt quá 1 triệu đồng từ tất cả nguồn thu nhập sẽ được tính giảm trừ gia cảnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế được nâng lên mức 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm), mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Hiện, cá nhân không có người phụ thuộc khi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Đối với các cá nhân có người phụ thuộc sẽ được giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, với mức giảm trừ gia cảnh mới này, cá nhân (nếu không có người phụ thuộc), thu nhập 17 triệu đồng/tháng chưa phải nộp thuế.

Trường hợp cá nhân có 1 người phụ thuộc với mức thu nhập 24 triệu đồng/tháng, cũng chưa phải nộp thuế. Trường hợp có 2 người phụ thuộc, thu nhập là 31 triệu đồng/tháng, người này vẫn chưa phải nộp thuế.

Việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh từ lâu đã được người dân mong mỏi, các chuyên gia cũng bày tỏ ủng hộ, tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại tình trạng vừa áp dụng đã lạc hậu. Một số đề xuất gắn mức giảm trừ gia cảnh với lương tối thiểu vùng để đảm bảo tính cập nhật, linh hoạt theo từng năm, hoặc có phương án tính toán trước cho cả chu kỳ 5 năm.