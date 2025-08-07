Điểm đặt quảng cáo hiệu quả giúp Chicilon Media mở rộng thị phần

Kantar Media Việt Nam vừa công bố báo cáo hiệu quả quảng cáo quý I/2025, tập trung phân tích hiệu suất truyền thông của các hình thức quảng cáo thông qua hệ thống màn hình lắp đặt. Theo báo cáo, hiện Chicilon Media triển khai 32.800 màn hình trên toàn quốc, tất cả được lắp đặt tại các vị trí trọng yếu, đáp ứng tiêu chuẩn truyền thông. Trong thị trường "màn hình hiệu quả" thuộc lĩnh vực quảng cáo trong tòa nhà, Chicilon Media chiếm hơn 90% thị phần. Trong khi đó, các doanh nghiệp trên thị trường chiếm chưa tới 10% thị phần màn hình hiệu quả trên toàn quốc.

Đại diện Chicilon Media cho biết, quảng cáo kỹ thuật số trong thang máy đang trở thành chiến lược trọng điểm của các thương hiệu lớn. Trong bối cảnh này tiêu chí lựa chọn không còn nằm ở số lượng màn hình sở hữu, mà tập trung vào ba yếu tố gồm: mức độ hiệu quả thực sự của từng điểm đặt, chất lượng tòa nhà và nội dung truyền tải. Một điểm đặt được xem là đạt chuẩn khi màn hình được lắp ở khu vực chính diện thang máy, không bị khuất tầm nhìn, không nằm tại thang hàng, khu thoát hiểm hay các tầng ít người qua lại.

Tòa nhà cần có từ 11 tầng trở lên, diện tích sàn mỗi tầng tối thiểu 380 m2, đảm bảo mật độ người dùng đủ lớn. Về nội dung, các thông điệp quảng cáo cần dễ nhìn, dễ ghi nhớ và có khả năng thúc đẩy hành vi chuyển đổi.

Bên cạnh đó, bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng cao, nhiều thương hiệu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, ngân hàng, bảo hiểm, ô tô và điện tử đang chủ động rà soát lại hệ thống quảng cáo hiện hữu. Họ triển khai đánh giá thực địa nhằm xác minh chất lượng điểm đặt, hiệu quả hiển thị và khả năng chuyển đổi thực tế.

Trước nhu cầu trên, Chicilon Media Cam kết công khai dữ liệu điểm đặt, công bố thông tin về mức độ tương tác, đồng thời triển khai hệ thống giám sát độc lập. Những hành động này nhằm thiết lập tiêu chuẩn truyền thông rõ ràng, có thể xác minh và đo lường hiệu quả cụ thể.

Trong giai đoạn thị trường định hình lại giá trị thực, các thương hiệu cần thận trọng hơn trong từng quyết định đầu tư. Ngân sách truyền thông cần được phân bổ hợp lý, tập trung vào những điểm đặt có khả năng tiếp cận khách hàng hiệu quả, mang lại kết quả rõ ràng và tạo nền tảng phát triển thương hiệu bền vững.