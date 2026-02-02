Diễn biến mới tại nút giao 4 tầng, 3.450 tỷ đồng phía Đông TP.HCM sau 10 năm thi công

Ngày 2/2, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Thành phần 1: Xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy.

Trước đó, TP. HCM lên kế hoạch triển khai dự án nút giao Mỹ Thủy trong 5 năm (2021-2025). Với Quyết định mới nhất, Thành phố điều chỉnh tiến độ dự án đến quý III/2026.

Sở Xây dựng sẽ chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác, nội dung, kết quả thẩm định đối với hồ sơ trình duyệt theo đúng quy định pháp luật. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước liên quan đến dự án.

Đồng thời kiểm tra, giám sát dự án để đảm bảo tính khả thi, tiến độ, quy định pháp luật và các nội dung khác có liên quan theo thẩm quyền. Hướng dẫn, tham mưu, giải quyết, đề xuất giải quyết các khó khăn phát sinh vượt thẩm quyền để UBND TP.HCM xem xét, quyết định.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự phù hợp của các số liệu báo cáo trong hồ sơ báo cáo điều chỉnh dự án, bảo đảm đúng quy định.

Quản lý chất lượng công trình, không để tăng chi phí, lãng phí do việc kéo dài thời gian làm dự án. Xây dựng kế hoạch tổng thể phần việc còn lại để đảm bảo mốc tiến độ điều chỉnh, làm các công việc còn lại để quyết toán dự án.

Nút giao Mỹ Thủy kết nối loạt tuyến đường trọng điểm cửa ngõ khu Đông TP.HCM với cảng Cát Lái

Dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy có quy mô 4 tầng, gồm cầu vượt trên đường Võ Chí Công, cầu vượt rẽ trái từ Cát Lái đi cầu Phú Mỹ (2 làn ô tô), hầm chui rẽ trái từ Võ Chí Công đi Cát Lái, cầu Kỳ Hà 3 và Kỳ Hà 4, cùng các đường nhánh, hầm chui.

Đây là điểm nối quan trọng trên trục Đồng Văn Cống - Võ Chí Công - Nguyễn Thị Định, cửa ngõ vào cảng Cát Lái có lưu lượng hàng hóa lớn nhất cả nước.

Năm 2016, TP. HCM khởi công dự án với tổng mức đầu tư 3.450 tỷ đồng, chia làm 2 gói dự án thành phần và 3 giai đoạn đầu tư. Trong đó các hạng mục của giai đoạn 3 có tổng mức là 312 tỷ đồng.

Đến nay, dự án hoàn thành một số hạng mục trong giai đoạn 1 và 2, đưa vào khai thác từ năm 2019 - 2021, bao gồm cầu Kỳ Hà 3 (nhánh trái); hầm chui rẽ trái từ đường Vành đai 2 vào cảng Cát Lái; cầu vượt trên đường Vành đai 2 (nhánh trái); cầu Mỹ Thủy 3.

Giai đoạn 3 của dự án được khởi công vào tháng 3/2025 sẽ hoàn thiện thêm cầu vượt trên đường Võ Chí Công và nhánh phải cầu Kỳ Hà 3.

Khi toàn bộ nút giao hoàn thành không chỉ giải quyết tình trạng kẹt xe tại khu vực, đặc biệt là đường kết nối đến cảng Cát Lái mà sẽ làm đổi toàn bộ diện mạo hạ tầng cửa ngõ phía đông TP. HCM.