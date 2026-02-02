Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diễn biến mới tại nút giao 4 tầng, 3.450 tỷ đồng phía Đông TP.HCM sau 10 năm thi công

02-02-2026 - 17:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh quyết định điều chỉnh tiến độ dự án nút giao Mỹ Thủy đến quý III/2026.

Ngày 2/2, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Thành phần 1: Xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy.

Trước đó, TP. HCM lên kế hoạch triển khai dự án nút giao Mỹ Thủy trong 5 năm (2021-2025). Với Quyết định mới nhất, Thành phố điều chỉnh tiến độ dự án đến quý III/2026.

Sở Xây dựng sẽ chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác, nội dung, kết quả thẩm định đối với hồ sơ trình duyệt theo đúng quy định pháp luật. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước liên quan đến dự án.

Đồng thời kiểm tra, giám sát dự án để đảm bảo tính khả thi, tiến độ, quy định pháp luật và các nội dung khác có liên quan theo thẩm quyền. Hướng dẫn, tham mưu, giải quyết, đề xuất giải quyết các khó khăn phát sinh vượt thẩm quyền để UBND TP.HCM xem xét, quyết định.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự phù hợp của các số liệu báo cáo trong hồ sơ báo cáo điều chỉnh dự án, bảo đảm đúng quy định.

Quản lý chất lượng công trình, không để tăng chi phí, lãng phí do việc kéo dài thời gian làm dự án. Xây dựng kế hoạch tổng thể phần việc còn lại để đảm bảo mốc tiến độ điều chỉnh, làm các công việc còn lại để quyết toán dự án.

Nút giao Mỹ Thủy kết nối loạt tuyến đường trọng điểm cửa ngõ khu Đông TP.HCM với cảng Cát Lái

Dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy có quy mô 4 tầng, gồm cầu vượt trên đường Võ Chí Công, cầu vượt rẽ trái từ Cát Lái đi cầu Phú Mỹ (2 làn ô tô), hầm chui rẽ trái từ Võ Chí Công đi Cát Lái, cầu Kỳ Hà 3 và Kỳ Hà 4, cùng các đường nhánh, hầm chui.

Đây là điểm nối quan trọng trên trục Đồng Văn Cống - Võ Chí Công - Nguyễn Thị Định, cửa ngõ vào cảng Cát Lái có lưu lượng hàng hóa lớn nhất cả nước.

Năm 2016, TP. HCM khởi công dự án với tổng mức đầu tư 3.450 tỷ đồng, chia làm 2 gói dự án thành phần và 3 giai đoạn đầu tư. Trong đó các hạng mục của giai đoạn 3 có tổng mức là 312 tỷ đồng.

Đến nay, dự án hoàn thành một số hạng mục trong giai đoạn 1 và 2, đưa vào khai thác từ năm 2019 - 2021, bao gồm cầu Kỳ Hà 3 (nhánh trái); hầm chui rẽ trái từ đường Vành đai 2 vào cảng Cát Lái; cầu vượt trên đường Vành đai 2 (nhánh trái); cầu Mỹ Thủy 3.

Giai đoạn 3 của dự án được khởi công vào tháng 3/2025 sẽ hoàn thiện thêm cầu vượt trên đường Võ Chí Công và nhánh phải cầu Kỳ Hà 3.

Khi toàn bộ nút giao hoàn thành không chỉ giải quyết tình trạng kẹt xe tại khu vực, đặc biệt là đường kết nối đến cảng Cát Lái mà sẽ làm đổi toàn bộ diện mạo hạ tầng cửa ngõ phía đông TP. HCM.

Ngay quý I/2026, dự kiến khởi công TTTM GO! hơn 410 tỷ đồng, rộng hơn 12.000m2 tại tỉnh miền núi phía Bắc

Ngọc Khánh

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
PMI ngành sản xuất Việt Nam khởi đầu lạc quan trong tháng 1/2026, song có một rủi ro tiềm tàng cần được theo dõi trong những tháng tới

PMI ngành sản xuất Việt Nam khởi đầu lạc quan trong tháng 1/2026, song có một rủi ro tiềm tàng cần được theo dõi trong những tháng tới Nổi bật

Nghỉ hưu năm 2026, đóng BHXH đủ 20 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Nghỉ hưu năm 2026, đóng BHXH đủ 20 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu? Nổi bật

Ai có nguy cơ bị dừng chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH?

Ai có nguy cơ bị dừng chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH?

16:34 , 02/02/2026
Bắc Ninh thông tin về xử lý vi phạm tại dự án nhiệt điện hơn 22.500 tỷ

Bắc Ninh thông tin về xử lý vi phạm tại dự án nhiệt điện hơn 22.500 tỷ

16:05 , 02/02/2026
Cá nhân cho thuê bất động sản nộp thuế như thế nào? Cơ quan Thuế trả lời

Cá nhân cho thuê bất động sản nộp thuế như thế nào? Cơ quan Thuế trả lời

15:25 , 02/02/2026
Hà Nội: Biển cấm ô tô xuất hiện giữa tuyến Nguyễn Tuân, tài xế lo 'dính' phạt nguội

Hà Nội: Biển cấm ô tô xuất hiện giữa tuyến Nguyễn Tuân, tài xế lo 'dính' phạt nguội

15:00 , 02/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên