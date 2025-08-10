Diễn đàn Made by Vietnam truyền cảm hứng phát triển mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp

Các diễn giả nhấn mạnh vai trò then chốt của TP.HCM như đầu tàu kinh tế để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, từ hạ tầng, công nghiệp công nghệ cao đến tài chính – dịch vụ, đồng thời đề cao hợp tác công – tư trong phát triển hạ tầng, tháo gỡ khó khăn và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng cho biết TP.HCM đang vươn mình mạnh mẽ với khát vọng tăng trưởng GRDP 8,5% năm 2025 và tăng trưởng hai con số trong những năm sau, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những nơi đáng sống nhất thế giới. Hành trình ấy được viết bằng nỗ lực bền bỉ và quyết tâm không ngừng của tất cả. Ông khẳng định chính quyền thành phố luôn đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các chính sách hỗ trợ thiết thực, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ trong quản lý và sản xuất – kinh doanh.

Ông Nguyễn Đình Thắng – Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam – Phó Chủ tịch TW Hội Kỷ lục Việt Nam phát biểu tại sự kiện cho rằng doanh nghiệp đang đứng trước cơ hội để phát triển, bứt phá nhưng cũng đang đối mặt với nhiều thách thức phải vượt qua. Doanh nghiệp cần có khát vọng vươn mình, cống hiến để tạo ra giá trị, phải có niềm tin chiến thắng để vươn lên.

Những định hướng này, cùng quyết tâm triển khai Nghị quyết 68, mở ra nhiều cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp, là nền tảng để những thương hiệu như Vietjet bứt phá, góp phần quảng bá TP.HCM và nâng tầm Việt Nam trên trường quốc tế. Phó Tổng giám đốc Thường trực Vietjet Tô Việt Thắng cũng đã chia sẻ câu chuyện của một doanh nghiệp tư nhân tiên phong, truyền cảm hứng và là cầu nối tăng trưởng giữa các nền kinh tế, mang lại giá trị, hiệu quả cho nhà đầu tư.

Phó Tổng giám đốc Vietjet Tô Việt Thắng chia sẻ về Vietjet – cầu nối tăng trưởng, mang lại giá trị cho nhà đầu tư và đóng góp phát triển TP.HCM, đất nước

Là hãng hàng không tư nhân đầu tiên niêm yết trên HOSE vào tháng 2/2017, cổ phiếu VJC của Vietjet ngay từ phiên giao dịch đầu tiên đã đạt vốn hoá 1,2 tỷ USD – chiếm 1,5% tổng vốn hóa sàn. VJC đã nhanh chóng gia nhập nhóm VN30 và luôn mang lại giá trị tốt cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Việc niêm yết cổ phiếu thể hiện cam kết minh bạch và tăng trưởng bền vững, minh bạch của doanh nghiệp, góp phần hình thành và phát triển một nền kinh tế vững mạnh, một thị trường tài chính quốc tế, thu hút đầu tư.

Phó Tổng giám đốc Thường trực Vietjet chia sẻ: "Vietjet không chỉ hướng đến trở thành hãng hàng không toàn cầu, mà còn cam kết tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của TP.HCM và Việt Nam bằng các giải pháp hàng không kết nối đa chiều, thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch, góp phần đưa thành phố, đất nước trở thành trung tâm hàng không và kinh tế tầm khu vực và thế giới."

Đội tàu bay hiện đại của Vietjet mang hình ảnh cờ đỏ sao vàng và giai điệu "Hello Việt Nam" đã trở thành sứ giả thân thiện của đất nước, kết nối Việt Nam với hơn 100 điểm đến quốc tế, mở rộng cơ hội cho hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ Việt tiếp cận thị trường toàn cầu, trở thành cầu nối tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy giao lưu văn hoá, giáo dục…

Trong thập kỷ tới, Vietjet sẽ tiếp tục mở rộng mạng bay tại châu Á – Thái Bình Dương, châu Âu, châu Mỹ, đồng thời phát triển hệ sinh thái gắn liền với hàng không – tài chính – du lịch. Cùng những chuyến bay Vietjet, Phở Thìn, bánh mì Việt Nam, văn hoá, sản phẩm, dịch vụ Việt Nam cũng sẽ cùng hành khách "bay xa" để giới thiệu đến bạn bè thế giới. Vietjet đã mang thương hiệu Việt ra thế giới thành công với Vietjet Thái Lan, Vietjet Qazaqstan.

"Mỗi chuyến bay là cơ hội đưa sản phẩm, dịch vụ Việt đến gần hơn với người tiêu dùng toàn cầu thông qua trải nghiệm bay, truyền thông xuyên biên giới và sự đồng hành cùng các đối tác quốc tế. Chúng tôi cam kết tiếp tục là cầu nối thương mại – văn hóa hiệu quả, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước", lãnh đạo Vietjet khẳng định.

Cũng tại Diễn đàn Made by Vietnam, Vietjet được vinh danh với giải thưởng "Dấu ấn Thương hiệu Việt truyền cảm hứng" – ghi nhận những đóng góp cho đất nước và đưa thương hiệu Việt phát triển mạnh mẽ, vươn ra thế giới.

Vietjet được vinh danh với giải thưởng "Dấu ấn Thương hiệu Việt truyền cảm hứng"

Với khát vọng vươn tầm, Diễn đàn Made by Vietnam đã mở ra góc nhìn mới về hợp tác công – tư và chiến lược phát triển, củng cố niềm tin vào sức bật của Việt Nam. Vietjet cũng như cộng đồng doanh nghiệp với khát vọng vươn lên mạnh mẽ sẽ tiếp tục là cầu nối thương mại – văn hóa hiệu quả, đồng hành cùng TP.HCM và Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình, phát triển bền vững.