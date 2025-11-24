Diện mạo bất ngờ của thiếu gia Sài thành sau 1 năm ly hôn

Mới đây, Xemesis (Hiếu Nghiêm) – streamer đình đám có bài đăng mới trên trang cá nhân, chia sẻ về buổi tụ tập bạn bè. Trong ảnh, anh ăn mặc giản dị, vui vẻ check-in cùng những người bạn thân thiết. Netizen nhanh chóng chú ý đến ngoại hình khác lạ của chàng thiếu gia sau khi giảm cân nhờ chăm chỉ chơi pickleball.

Từ khi chia tay Xoài Non đầu năm 2024, Xemesis trở nên kín tiếng hơn, ít chia sẻ hình ảnh bản thân trên mạng xã hội. Anh từng bật mí về kế hoạch trở lại hoạt động trên mạng: "Sau 1 năm trời nghỉ dưỡng chắc phải quay lại làm video quá. Chứ mấy hôm này ngồi trước camera nói chuyện thấy không còn quen nữa rồi. Nghỉ vậy chắc đủ rồi, giờ làm content nhẹ nhàng lại thôi".

Trong khoảnh khắc check-in tại một quán ăn sang chảnh, khán giả không khỏi ngạc nhiên trước ngoại hình điển trai, gọn gàng, hoàn toàn khác hẳn so với hình ảnh trước khi ly hôn. Anh tiết lộ, từ 96kg, chỉ sau 4 tháng rưỡi chơi pickleball, anh giảm còn khoảng 72kg. Bí quyết của anh khá đơn giản: ăn no buổi trưa, không ăn gì sau 6 giờ tối và chỉ uống nước lọc. Ngoài ra, pickleball giúp anh vận động linh hoạt, vui vẻ, không áp lực như tập gym, đồng thời cải thiện tình trạng đau lưng.

"Ban đầu chơi thử để vận động nhẹ, nhưng không ngờ lại cuốn tôi vào guồng. Càng chơi càng thấy khỏe, càng muốn tiếp tục", anh chia sẻ.

Sau khi ly hôn Xoài Non, tin đồn về chuyện tình cảm của Xemesis cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Gần đây, anh bị bắt gặp đi ăn cùng Bò Chảnh – hot girl Gen Z nổi tiếng với phong cách cá tính. Đây là lần đầu tiên cả hai xuất hiện chung khung hình kể từ khi cô nàng tiết lộ mối quan hệ cũ với Xemesis đã kết thúc.

Một số người cho rằng đây là dấu hiệu cặp đôi "nối lại tình xưa", trong khi số khác lại nhận định họ chỉ là bạn bè. Hiện tại, cả Xemesis lẫn Bò Chảnh đều chưa lên tiếng xác nhận về tin đồn.

Trong khi đó, Xoài Non đã bắt đầu mở lòng với Gil Lê, cũng là một mối quan hệ gây chú ý. Cô và Gil Lê thường xuất hiện cùng nhau với những cử chỉ ngọt ngào, được gia đình ủng hộ, cho thấy hot girl Gen Z đang tìm thấy sự cân bằng và hạnh phúc mới sau cuộc chia tay.

Cuộc sống của Xemesis hiện tại là sự lột xác toàn diện – từ ngoại hình, sức khỏe cho tới phong cách sống. Đồng thời, câu chuyện tình cảm hậu ly hôn cũng đang được dân mạng đặc biệt quan tâm, khi anh vừa thể hiện hint bên Bò Chảnh, còn Xoài Non tìm thấy sự an yên bên Gil Lê. Cả hai đều đang bước sang một chương mới, vừa trưởng thành, vừa được dư luận chú ý sát sao. Câu chuyện ly hôn văn minh của họ cho thấy, đôi khi bắt đầu từ 1 kết thúc lại là quyết định hoàn toàn đúng đắn.