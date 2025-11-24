Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diện mạo bất ngờ của thiếu gia Sài thành sau 1 năm ly hôn

24-11-2025 - 17:29 PM | Lifestyle

Sau khi ly hôn Xoài Non, tin đồn về chuyện tình cảm của Xemesis cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Mới đây, Xemesis (Hiếu Nghiêm) – streamer đình đám có bài đăng mới trên trang cá nhân, chia sẻ về buổi tụ tập bạn bè. Trong ảnh, anh ăn mặc giản dị, vui vẻ check-in cùng những người bạn thân thiết. Netizen nhanh chóng chú ý đến ngoại hình khác lạ của chàng thiếu gia sau khi giảm cân nhờ chăm chỉ chơi pickleball.

Từ khi chia tay Xoài Non đầu năm 2024, Xemesis trở nên kín tiếng hơn, ít chia sẻ hình ảnh bản thân trên mạng xã hội. Anh từng bật mí về kế hoạch trở lại hoạt động trên mạng: "Sau 1 năm trời nghỉ dưỡng chắc phải quay lại làm video quá. Chứ mấy hôm này ngồi trước camera nói chuyện thấy không còn quen nữa rồi. Nghỉ vậy chắc đủ rồi, giờ làm content nhẹ nhàng lại thôi".

Diện mạo bất ngờ của thiếu gia Sài thành sau 1 năm ly hôn- Ảnh 1.

Trong khoảnh khắc check-in tại một quán ăn sang chảnh, khán giả không khỏi ngạc nhiên trước ngoại hình điển trai, gọn gàng, hoàn toàn khác hẳn so với hình ảnh trước khi ly hôn. Anh tiết lộ, từ 96kg, chỉ sau 4 tháng rưỡi chơi pickleball, anh giảm còn khoảng 72kg. Bí quyết của anh khá đơn giản: ăn no buổi trưa, không ăn gì sau 6 giờ tối và chỉ uống nước lọc. Ngoài ra, pickleball giúp anh vận động linh hoạt, vui vẻ, không áp lực như tập gym, đồng thời cải thiện tình trạng đau lưng.

"Ban đầu chơi thử để vận động nhẹ, nhưng không ngờ lại cuốn tôi vào guồng. Càng chơi càng thấy khỏe, càng muốn tiếp tục", anh chia sẻ.

Sau khi ly hôn Xoài Non, tin đồn về chuyện tình cảm của Xemesis cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Gần đây, anh bị bắt gặp đi ăn cùng Bò Chảnh – hot girl Gen Z nổi tiếng với phong cách cá tính. Đây là lần đầu tiên cả hai xuất hiện chung khung hình kể từ khi cô nàng tiết lộ mối quan hệ cũ với Xemesis đã kết thúc.

Diện mạo bất ngờ của thiếu gia Sài thành sau 1 năm ly hôn- Ảnh 2.

Một số người cho rằng đây là dấu hiệu cặp đôi "nối lại tình xưa", trong khi số khác lại nhận định họ chỉ là bạn bè. Hiện tại, cả Xemesis lẫn Bò Chảnh đều chưa lên tiếng xác nhận về tin đồn.

Trong khi đó, Xoài Non đã bắt đầu mở lòng với Gil Lê, cũng là một mối quan hệ gây chú ý. Cô và Gil Lê thường xuất hiện cùng nhau với những cử chỉ ngọt ngào, được gia đình ủng hộ, cho thấy hot girl Gen Z đang tìm thấy sự cân bằng và hạnh phúc mới sau cuộc chia tay.

Cuộc sống của Xemesis hiện tại là sự lột xác toàn diện – từ ngoại hình, sức khỏe cho tới phong cách sống. Đồng thời, câu chuyện tình cảm hậu ly hôn cũng đang được dân mạng đặc biệt quan tâm, khi anh vừa thể hiện hint bên Bò Chảnh, còn Xoài Non tìm thấy sự an yên bên Gil Lê. Cả hai đều đang bước sang một chương mới, vừa trưởng thành, vừa được dư luận chú ý sát sao. Câu chuyện ly hôn văn minh của họ cho thấy, đôi khi bắt đầu từ 1 kết thúc lại là quyết định hoàn toàn đúng đắn.

Gia thế của Bò Chảnh - bạn gái thiếu gia Xemesis gây tò mò

Theo Vỹ Đình

Phụ nữ số

Từ Khóa:
Xemesis

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Báu vật trong biệt thự của Trọng Tấn

Báu vật trong biệt thự của Trọng Tấn Nổi bật

Vẻ đẹp cổ điển trong ngôi nhà được xây dựng từ 1993 tại Huế

Vẻ đẹp cổ điển trong ngôi nhà được xây dựng từ 1993 tại Huế Nổi bật

7 dấu hiệu cho thấy nhà bạn đang mất lộc tiền bạc

7 dấu hiệu cho thấy nhà bạn đang mất lộc tiền bạc

17:00 , 24/11/2025
Nơi bán cốc cà phê 750.000 đồng tại Hà Nội: Có gì đặc biệt mà giá gấp 20 lần bình thường?

Nơi bán cốc cà phê 750.000 đồng tại Hà Nội: Có gì đặc biệt mà giá gấp 20 lần bình thường?

15:28 , 24/11/2025
Những cách bày biện trong nhà khiến vợ chồng dễ cãi nhau mà ít ai để ý

Những cách bày biện trong nhà khiến vợ chồng dễ cãi nhau mà ít ai để ý

15:12 , 24/11/2025
Cơ ngơi Mailisa báo hiếu mẹ già

Cơ ngơi Mailisa báo hiếu mẹ già

14:50 , 24/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên