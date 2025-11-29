Diện mạo Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 trước ngày vận hành

Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai được khởi công từ năm 2014, mỗi bệnh viện quy mô 1.000 giường, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Đây là hai dự án trọng điểm nằm trong đề án xây dựng 5 bệnh viện tuyến cuối của Bộ Y tế.

Tháng 10/2018, khu khám bệnh của cả hai công trình được khánh thành, nhưng chỉ cơ sở Bạch Mai hoạt động một thời gian ngắn rồi dừng vào tháng 3/2020, còn Việt Đức cơ sở 2 thì chưa từng tiếp nhận bệnh nhân. Suốt nhiều năm, hai “siêu bệnh viện” chỉ còn là những khối nhà khổng lồ bị bỏ quên, xuống cấp dần theo thời gian.

Mới đây nhất, ngày 18/11, Phó Thủ tướng Lê Thành long cùng đoàn công tác Chính phủ đến kiểm tra thực địa dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình. Về tiến độ thực hiện, Bộ Y tế cho biết công tác xây dựng cơ bản của 2 bệnh viện sẽ hoàn thành trước ngày 30/11.