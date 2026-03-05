Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Diện mạo cầu vượt sông Lừ trên Vành đai 2,5 sau 10 năm chờ đợi

05-03-2026 - 20:24 PM | Bất động sản

Sau nhiều năm thi công chậm tiến độ, cầu vượt sông Lừ, Hà Nội đã chính thức đưa vào khai thác. Đây là hạng mục trọng điểm trên tuyến Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng – QL1), góp phần giải tỏa điểm nghẽn giao thông khu vực bấy lâu nay.

Sau thập kỷ dang dở, cầu vượt sông Lừ trên Vành đai 2,5 đã chính thức đưa vào sử dụng.

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – QL1, trong đó có hạng mục xây cầu qua sông Lừ, có chiều dài toàn tuyến khoảng 2 km, được UBND TP Hà Nội phê duyệt và khởi công từ năm 2013, dự kiến hoàn thành năm 2016 theo hình thức BT. Nhưng do vướng mặt bằng và nhiều nguyên nhân khác, đến cuối năm 2025 dự án mới được thi công trở lại.

Sau hơn 10 năm triển khai, cầu Vành đai 2,5 vượt sông Lừ đã chính thức thông xe.

Theo thiết kế, cầu qua sông Lừ có 2 nhịp, 2 mố và tổng chiều dài cả nhịp và mố là khoảng 50 mét, chiều rộng cầu là 40 mét. Cầu được đặt tên với hạng mục xây dựng là gói cầu L3 qua sông Lừ.

Cầu L3 sau khi hoàn thành đã giúp giảm tải ùn tắc cho cầu Định Công nằm cách cầu L3 khoảng 100 mét về phía Linh Đàm.

Trong thời gian thi công cầu L3 vượt sông Lừ, hai cầu sắt tạm được lắp dựng vừa để phương tiện giao thông qua lại sông Lừ, vừa làm đường công vụ phục vụ dự án.

Người dân lưu thông thuận tiện qua cầu kể cả vào giờ cao điểm, không còn tình trạng ùn ứ, chờ đợi kéo dài như trước đây.

Cầu L3 vượt sông Lừ sau khi hoàn thiện đã kết nối thông với công trình hầm chui Vành đai 2,5 qua đường Giải Phóng (QL1A) - điểm cuối dự án.

Vị trí cầu vượt sông Lừ trên bản đồ. Ảnh: Google maps.

Theo Trọng Tài

Tiền Phong

