Diện mạo cầu vượt sông Lừ trên Vành đai 2,5 sau 10 năm chờ đợi

Sau nhiều năm thi công chậm tiến độ, cầu vượt sông Lừ, Hà Nội đã chính thức đưa vào khai thác. Đây là hạng mục trọng điểm trên tuyến Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng – QL1), góp phần giải tỏa điểm nghẽn giao thông khu vực bấy lâu nay.
Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – QL1, trong đó có hạng mục xây cầu qua sông Lừ, có chiều dài toàn tuyến khoảng 2 km, được UBND TP Hà Nội phê duyệt và khởi công từ năm 2013, dự kiến hoàn thành năm 2016 theo hình thức BT. Nhưng do vướng mặt bằng và nhiều nguyên nhân khác, đến cuối năm 2025 dự án mới được thi công trở lại.