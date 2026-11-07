Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diện mạo hầm chui 6 làn xe ở cửa ngõ phía Đông Hà Nội sau hơn một năm thi công

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Diện mạo hầm chui 6 làn xe ở cửa ngõ phía Đông Hà Nội sau hơn một năm thi công

Hàng loạt máy móc cỡ lớn cùng nhân lực được huy động thi công hầm chui Cổ Linh dài 600m, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật trước ngày 30/4/2027.

Khởi công từ tháng 10/2025, dự án hầm chui tại nút giao Cổ Linh có tổng chiều dài khoảng 600m, quy mô 6 làn xe. Sau hơn một năm khởi công, công trường bước vào giai đoạn thi công các hạng mục kết cấu chính, nhà thầu huy động nhiều máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ.

Theo thiết kế, hầm chui tại nút giao Cổ Linh dài khoảng 600m, gồm 100m hầm kín, 260m hầm hở và khoảng 240m tường chắn, gờ chắn bánh. Công trình được xây dựng với quy mô 6 làn xe, hai đầu kết nối với đường Đàm Quang Trung và đường dẫn đầu cầu Vĩnh Tuy.

Sau hơn một năm triển khai, dự án đã chuyển sang thi công các hạng mục kết cấu quan trọng. Trước đó, nhà thầu tập trung xử lý nền móng và di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật để tạo điều kiện triển khai những phần việc tiếp theo.

Ghi nhận tại công trường những ngày đầu tháng 11/2026, khu vực trung tâm nút giao được bao quanh bằng hàng rào tôn, phục vụ việc tổ chức mặt bằng thi công.

Nhiều máy móc, thiết bị được đưa đến công trường, cùng nhân lực triển khai các hạng mục theo từng khu vực.

Các phương tiện chuyên dụng vận chuyển cọc bê tông đến vị trí tập kết để phục vụ thi công. Ở khu vực đường dẫn xuống hầm, công nhân triển khai công việc liên quan đến bề mặt tường bao.

Đến nay đơn vị đã hoàn thành khoảng 95% các hạng mục hạ tầng phụ trợ, trong khi phần hầm chính đạt khoảng 25%.

Để đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu huy động nhiều thiết bị cỡ lớn, tổ chức các mũi thi công tại nhiều vị trí.

Công nhân, máy móc được bố trí làm việc liên tục, kể cả ban đêm, nhằm tận dụng thời gian và rút ngắn thời gian thực hiện các hạng mục.

Việc tổ chức thi công tại nút giao Cổ Linh đặt ra yêu cầu về tiến độ và bảo đảm an toàn, bởi đây là khu vực có mật độ phương tiện qua lại lớn. Theo kế hoạch, nhà thầu phấn đấu thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 30/4/2027.

Khi hoàn thành, hầm chui Cổ Linh được kỳ vọng giảm xung đột giữa các dòng phương tiện tại nút giao, cải thiện khả năng lưu thông giữa đường Cổ Linh, đường dẫn cầu Vĩnh Tuy và đường Đàm Quang Trung.

Công trình cũng được kỳ vọng góp phần tăng năng lực kết nối giao thông khu vực phía Đông Hà Nội, tạo thêm hướng lưu thông khác mức tại nút giao có lưu lượng phương tiện lớn, qua đó hỗ trợ kết nối khu vực này với trung tâm thành phố.

Theo Viên Minh VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á công bố tăng trưởng GDP quý 3/2026 vượt kỳ vọng, cao hay thấp so với Việt Nam?

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á công bố tăng trưởng GDP quý 3/2026 vượt kỳ vọng, cao hay thấp so với Việt Nam? Nổi bật

Quốc hội quyết nghị mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên

Quốc hội quyết nghị mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên Nổi bật

Cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp chú ý khuyến cáo quan trọng từ Công an

Cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp chú ý khuyến cáo quan trọng từ Công an

16:40 , 07/11/2026
Chi tiết giá bán lẻ điện cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh từ 1/11

Chi tiết giá bán lẻ điện cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh từ 1/11

16:35 , 07/11/2026
Giao tăng trưởng 2 con số cho 30 tỉnh thành, Hải Phòng cao nhất

Giao tăng trưởng 2 con số cho 30 tỉnh thành, Hải Phòng cao nhất

15:56 , 07/11/2026
Lương tối thiểu vùng tăng từ năm 2027: Những khoản tiền nào của người lao động được điều chỉnh?

Lương tối thiểu vùng tăng từ năm 2027: Những khoản tiền nào của người lao động được điều chỉnh?

15:55 , 07/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên