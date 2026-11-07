Diện mạo hầm chui 6 làn xe ở cửa ngõ phía Đông Hà Nội sau hơn một năm thi công

Sau hơn một năm triển khai, dự án đã chuyển sang thi công các hạng mục kết cấu quan trọng. Trước đó, nhà thầu tập trung xử lý nền móng và di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật để tạo điều kiện triển khai những phần việc tiếp theo.