Điện Mặt trời Trung Nam mua lại trái phiếu trước hạn

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Điện Mặt trời Trung Nam vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 19/11/2025 vừa qua, Điện Mặt trời Trung Nam đã thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã TSP119001 trị giá 30 tỷ đồng, qua đó đưa giá trị còn lại lưu hành của lô trái phiếu về mức 252 tỷ đồng.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng đầu tháng 11/2025, Điện Mặt trời Trung Nam cũng đã 7 lần thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu nêu trên. Gần nhất, ngày 4/11/2025, doanh nghiệp đã mua lại trước hạn giá trị 50 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Được biết, lô trái phiếu mã TSP119001 gồm 4.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 400 tỷ đồng, được phát hành ngày 29/1/2019. Với kỳ hạn 7 tháng, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn vào ngày 29/1/2026.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm tài chính 2024, Điện Mặt trời Trung Nam báo lãi ròng hơn 366,9 tỷ đồng, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đang ở mức hơn 1.658,9 tỷ đồng, tăng 28,4% so với thời điểm ngày 31/12/2023. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức 1.000 tỷ đồng, vốn khác của chủ sở hữu hơn 13,1 tỷ đồng, còn lại hơn 645,8 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hệ số nợ phải/vốn chủ sở hữu so với cùng kỳ năm ngoái giảm từ 2,15 lần xuống còn 1,57 lần, tương đương tổng nợ phải phải trả đang ở mức hơn 2.599,4 tỷ đồng.

Trong đó, doanh nghiệp không ghi nhận khoản vay từ ngân hàng. Tuy nhiên, nợ vay từ phát hành trái phiếu là 1.800 tỷ đồng và nợ phải trả khác hơn 799,4 tỷ đồng.

CTCP Điện Mặt trời Trung Nam được thành lập từ tháng 6/2017, từng là thành viên thuộc CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) của Chủ tịch Nguyễn Tâm Thịnh. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực sản xuất điện. Trụ sở chính đặt tại thôn Ba Tháp, xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa. Được biết, doanh nghiệp là chủ đầu tư Nhà máy Điện Mặt trời Trung Nam tại tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là tỉnh Khánh Hòa) với diện tích 264 ha, công suất 204 MW, gồm hơn 700.000 tấm pin.



