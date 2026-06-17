Điện Máy Xanh IPO thành công 166 triệu cổ phiếu, huy động hơn 13.000 tỷ

Trên trang facebook cá nhân, ông Đoàn Văn Hiểu Em – Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG), đồng thời là Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) đã chia sẻ thông tin về kết quả đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của DMX.

Theo ông Hiểu Em, DMX đã hoàn tất quá trình nhận đăng ký mua cổ phiếu với tổng cộng 166 triệu cổ phiếu được nhà đầu tư đăng ký, tương ứng giá trị khoảng 13.293 tỷ đồng (bằng 92,5% so với kế hoạch). Lượng cổ phiếu chào bán này tương đương 14% vốn điều lệ, bao gồm 1% dành cho chương trình phát hành riêng lẻ.

Tổng Giám đốc DMX cũng cho biết doanh nghiệp dự kiến hoàn tất các thủ tục còn lại để niêm yết cổ phiếu vào đầu tháng 8.

Theo kế hoạch, DMX đăng ký chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu với giá 80.000 đồng/cp. Định giá trước IPO vào khoảng 3,35 tỷ USD. Đây là một trong những thương vụ IPO có quy mô lớn nhất trên thị trường trong năm 2026.

Như vậy, so với kế hoạch chào bán, DMX vẫn còn gần 14 triệu cổ phiếu không được nhà đầu tư đăng ký mua, tương đương tỷ lệ khoảng 7,5%.

Về kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm, DMX ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 54.644 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 45% mục tiêu đề ra.

Xét theo cơ cấu doanh thu (không bao gồm mảng Thợ Điện Máy Xanh), chuỗi Điện Máy Xanh đóng góp tỷ trọng lớn nhất với 67%, tiếp theo là Thế Giới Di Động chiếm 29% và TopZone chiếm 4%. Theo kênh bán hàng, doanh thu từ hệ thống cửa hàng vật lý chiếm 89%, trong khi kênh trực tuyến đóng góp 11%.

DMX cho biết tất cả các chuỗi bán lẻ tại Việt Nam đều duy trì mức tăng trưởng doanh thu hai chữ số dù không mở thêm điểm bán mới. Trong đó, TopZone ghi nhận mức tăng 38%, Điện Máy Xanh tăng 33% và Thế Giới Di Động tăng 30% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ doanh thu trên cùng cửa hàng (SSSG) tăng 33%. Hầu hết các ngành hàng đều ghi nhận kết quả tích cực, với mức tăng từ 15% đến 55%. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm máy lạnh tăng mạnh nhờ nhu cầu mùa hè.

Ở mảng tài chính tiêu dùng và dịch vụ tiện ích , doanh thu từ hình thức mua trả chậm tăng 49% so với cùng kỳ, chiếm 39% tổng doanh thu, cao hơn mức 35% của năm 2025. Hiện khoảng 96% sản phẩm trong hệ thống được áp dụng phương thức thanh toán này.

Bên cạnh đó, tổng giá trị các giao dịch thanh toán tiện ích và ngân hàng đạt 46.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng giao dịch đạt khoảng 31 triệu lượt, tăng 12%. Dịch vụ hiện được triển khai tại hơn 3.000 cửa hàng trên toàn hệ thống.

Mảng Thợ Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu 1.584 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Riêng doanh thu từ khách hàng bên ngoài hệ thống đạt 179 tỷ đồng, tăng 41% và chiếm 11% doanh thu của mảng này.

Với Super App và kênh bán hàng trực tuyến , doanh thu đạt 6.013 tỷ đồng, tương đương 11% tổng doanh thu của DMX. Số lượng thành viên Super App đạt 18,7 triệu người, tăng thêm khoảng 1 triệu người so với thời điểm đầu năm.

Tại thị trường Indonesia , chuỗi Erablue ghi nhận doanh thu 1.560 tỷ IDR, tương đương khoảng 2.260 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng doanh thu trên cùng cửa hàng đạt 19% cùng với việc tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh.