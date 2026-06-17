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Khởi tố 187 bị can trong vụ "hợp đồng kỳ nghỉ"

| | Thị trường chứng khoán

Khởi tố 187 bị can trong vụ "hợp đồng kỳ nghỉ"

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt của gần 500 bị hại với số tiền hơn 181 tỉ đồng.

Chiều 17/6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án xảy ra tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, đồng thời khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt của gần 500 bị hại với số tiền hơn 181 tỷ đồng.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các đối tượng sử dụng hai thủ đoạn chính để chiếm đoạt tài sản.

Theo Bộ Công An , các đối tượng chủ yếu thực hiện 2 hình thức lừa đảo là mua bán kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền. Trên thực tế, các công ty này không bán, không chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào.

Thứ nhất, thông qua các công ty kinh doanh “sở hữu kỳ nghỉ” du lịch, các đối tượng gọi điện mời người dân tham dự hội thảo, nhận voucher du lịch miễn phí hoặc các phần quà hấp dẫn.

Tại các sự kiện này, nhân viên tư vấn liên tục đưa ra những cam kết về ưu đãi, khả năng sinh lời, chuyển nhượng kỳ nghỉ với giá cao nhằm thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và đặt cọc từ vài trăm triệu đồng. Tuy nhiên, các cam kết này chỉ được trao đổi bằng lời nói, không được thể hiện trong hợp đồng hay bất kỳ văn bản pháp lý nào. Trên thực tế, hầu như không có khách hàng nào chuyển nhượng được kỳ nghỉ như quảng cáo.

Thứ hai, các đối tượng thành lập các công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ, chủ động tiếp cận những người đang có nhu cầu chuyển nhượng. Bằng việc sử dụng tên giả, sim rác và thông tin không có thật, các đối tượng đưa ra những lời hứa hẹn về mức lợi nhuận cao bất thường, thậm chí gấp nhiều lần giá trị hợp đồng ban đầu, để dụ dỗ khách hàng nộp tiền đặt cọc, phí môi giới hoặc mua thêm các gói dịch vụ mới.

Đáng chú ý, dù nhân viên kinh doanh cam kết hoàn tất việc chuyển nhượng trong vòng từ 1 đến 1,5 tháng, nhưng trong hợp đồng lại quy định thời gian thực hiện lên tới 10 năm, khiến khách hàng gặp nhiều khó khăn khi yêu cầu hủy hợp đồng hoặc đòi lại tiền.

Theo cơ quan điều tra, hành vi phạm tội có sự câu kết giữa nhiều đối tượng, phân công vai trò cụ thể, từ người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách đến người trực tiếp tiếp xúc, lừa gạt khách hàng. Các đối tượng hoạt động có kế hoạch, thống nhất mục đích chiếm đoạt tài sản.

Thực tế, các công ty này không thực hiện việc chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Số tiền thu được bị dùng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xác minh, khởi tố thêm các vụ án, bị can có liên quan, đồng thời tập trung thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Mai Chi

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