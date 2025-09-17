Diễn viên đình đám cứ đi họp phụ huynh là làm 1 chuyện: Người thì ngưỡng mộ không hết, người cho là khoe mẽ

Trong tập phát sóng ngày 13/9 của chương trình "Immortal Songs" (KBS2) được thực hiện theo chủ đề Lee Young Ae - nữ diễn viên đình đám của Hàn Quốc, MC Shin Dong Yeob đã nhắc đến cặp song sinh 15 tuổi của cô và hỏi: "Chị có tham gia các buổi họp phụ huynh không?". Lee Young Ae trả lời: "Tôi đang sống như một phụ huynh bình thường".

Cô tiếp tục chia sẻ: "Tôi thường chú ý để các phụ huynh khác không cảm thấy khó xử. Thường thì tôi trả tiền ăn nhiều hơn, cố gắng tạo cảm giác thoải mái và gần gũi".

Lee Young Ae trong chương trình mới đây

Nhiều cư dân mạng nhận định, hành động này cho thấy cô là người tinh tế, muốn tạo không khí thoải mái, tránh sự ngại ngùng hay "so đo" về chuyện tiền bạc giữa các bậc phụ huynh. Với vị thế là một ngôi sao nổi tiếng, cô hiểu rằng nếu mình để người khác trả tiền thì dễ khiến họ cảm thấy khó xử, nên chủ động chi trả nhiều hơn cũng là cách thể hiện sự trân trọng và thiện chí. Điều này góp phần xây dựng mối quan hệ thân thiện, gần gũi, không tạo khoảng cách giữa "người nổi tiếng" và phụ huynh bình thường.

Tuy nhiên, luồng ý kiến khác lo ngại, nếu hành động này lặp lại nhiều lần thì vô tình có thể tạo ra sự lệ thuộc hoặc kỳ vọng ngầm từ những người xung quanh: rằng cứ đi cùng Lee Young Ae thì sẽ không phải lo nhiều về chi phí. Điều đó về lâu dài có thể khiến sự thân thiện trở thành gánh nặng, thậm chí mất đi tính bình đẳng trong mối quan hệ phụ huynh. Thậm chí, có người còn cho rằng nữ diễn viên... khoe mẽ.

Dù vậy, đa số cho rằng việc Lee Young Ae chủ động trả tiền ở các buổi họp phụ huynh xuất phát từ sự tinh tế. Điều này cũng cho thấy cô không chỉ quan tâm đến mối quan hệ xã giao mà còn hết lòng vì con.

Là ngôi sao hạng A, nữ diễn viên không tỏ ra cách biệt và vẫn cố gắng tham gia các buổi họp phụ huynh. Lee Young Ae thậm chí kể cô đã mời phụ huynh cùng lớp con đến chơi nhà. "Khi tôi sống ở Yangpyeong, nhà tôi có sân vườn nên mời 50 người, bao gồm cả cha mẹ và bọn trẻ". Hai con của nữ diễn viên đang học tiểu học và sẽ vào cấp hai năm tới.

Trong một chương trình, Lee Young Ae chia sẻ cô thường xuyên đến trường để gặp gỡ thầy cô tham khảo các kiến thức về giáo dục trẻ em và có mặt trong tất cả hoạt động ngoại khóa của con.

Dạy con không theo kiểu "con nhà giàu"

Giống như hình tượng hiền hòa của nàng Dae Jang Geum trên màn ảnh, ngoài đời Lee Young Ae cũng lựa chọn sự dịu dàng để dạy dỗ con. Cô tin rằng những trận đòn roi hay tiếng quát mắng không khiến trẻ ngoan hơn, mà ngược lại dễ để lại ám ảnh, khiến các con xa cách cha mẹ. Thay vì vậy, nữ diễn viên chỉ thật sự nghiêm khắc khi con cư xử thiếu lễ phép.

Theo Lee Young Ae, một lời khen, một cái ôm hay câu nói "Mẹ yêu con", "Cảm ơn" có sức mạnh lớn hơn mọi hình phạt. Vợ chồng cô thống nhất quan điểm: tôn trọng con và không áp đặt. Chồng cô – doanh nhân Jun Ho Young – cũng luôn dành thời gian trò chuyện, định hướng nhẹ nhàng cho các con bên cạnh những lúc bận rộn.

Sinh ra trong gia đình giàu có và nổi tiếng, lẽ ra hai bé có thể lớn lên trong nhung lụa, được bao bọc bởi vật chất. Nhưng Lee Young Ae và chồng lại chọn cách nuôi dạy khác: để con cảm nhận giá trị thực sự của cuộc sống thông qua những trải nghiệm giản dị.

Khi còn sống tại vùng quê ở tỉnh Gyeonggi, cô cho các con tiếp xúc thiên nhiên, làm việc nhà, trồng cây, gắn bó với đồng ruộng để hiểu ý nghĩa của lao động. Trong chương trình "I Will Win You Over With My Channel" phát sóng trên SBS, khán giả từng bất ngờ khi thấy hai bé tự giác dọn dẹp bếp núc sau khi làm bánh gạo. Nữ diễn viên cho biết cô không hề ép buộc, chỉ khéo léo động viên để con vui vẻ tự nguyện làm.

Hiện tại, con trai Jung Seung Kwo nuôi ước mơ trở thành nhà khoa học. Ngoài giờ học văn hóa, cả hai bé được khuyến khích tham gia thể thao, học nhạc để phát triển toàn diện. Vợ chồng Lee Young Ae luôn đồng hành trong mọi chặng đường trưởng thành, trao cho con tình yêu thương, sự tự do vừa đủ và những bài học sống từ chính trải nghiệm hằng ngày.