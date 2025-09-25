Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Diễn viên lùn nhất Việt Nam" đáp trả khi bị nói miệt mài khoe của nhưng chưa có con

25-09-2025 - 16:33 PM | Lifestyle

Nữ diễn viên cho biết nếu có em bé sẽ không mang ra để hơn thua với những người phụ nữ khác.

Sau khi kết hôn với chồng ngoại quốc, Trương Phương có cuộc sống sang chảnh, dùng đồ hiệu và ở biệt thự sân vườn. Liên tục đăng tải video flex sự xa hoa, "nữ diễn viên lùn nhất Việt Nam" cũng nhận về không ít bình luận đánh giá tiêu cực. 

Mới đây, diễn viên đã có màn đáp trả thẳng thắn trên trang cá nhân sau khi bị bình luận kém duyên nhắc đến chuyện con cái. Cụ thể, dưới bài đăng của cô, một tài khoản đã để lại lời nhận xét: “Nhà rộng, tiền nhiều mà có đứa con nào chưa chị?”. 

Không né tránh, Trương Phương lập tức phản hồi: “Em ‘chưa có’ con nên em hỏi để phấn đấu thôi ạ. Nếu một ngày nào đó em có bé, em sẽ yêu thương chứ không mang con mình ra làm ‘tài sản’ để hơn thua với những người phụ nữ khác ạ”.

"Diễn viên lùn nhất Việt Nam" đáp trả khi bị nói miệt mài khoe của nhưng chưa có con- Ảnh 1.

Diễn viên Trương Phương thẳng thắn phản hồi khi một netizen so sánh tài sản với chuyện con cái

"Diễn viên lùn nhất Việt Nam" đáp trả khi bị nói miệt mài khoe của nhưng chưa có con- Ảnh 2.

Cô cho biết nếu có em bé sẽ không mang ra để hơn thua với những người phụ nữ khác

Phát ngôn này nhanh chóng nhận về sự đồng tình của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng Trương Phương đã đáp trả khéo léo nhưng cũng đầy mạnh mẽ khi bảo vệ quan điểm cá nhân. Nữ diễn viên nhấn mạnh con cái là duyên trời cho, không phải thước đo để so sánh giá trị của một người phụ nữ.

Ngoài ra, cô còn để lại dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Người có phước, nhiều người ghét. Người vô phước, ghét nhiều người”, cho thấy thái độ bình thản trước những lời công kích kém duyên.

"Diễn viên lùn nhất Việt Nam" đáp trả khi bị nói miệt mài khoe của nhưng chưa có con- Ảnh 3.

Trước đó, Trương Phương nhiều lần đáp trả 1-1 những bình luận kém duyên từ netizen

Giữa tháng 9, nữ diễn viên từng phản pháo khi bị cho rằng sống khoe mẽ: "Thật ra lúc trẻ tôi phông bạt rồi, mười mấy năm trước tôi có khoe. Vì mình cũng có tuổi nên cái sự khoe của mình giảm bớt. Già rồi bớt phông bạt lại, nên cũng không có ô tô để đi đâu. Có nhà để ở là may mắn lắm rồi các tình yêu ạ".

"Diễn viên lùn nhất Việt Nam" đáp trả khi bị nói miệt mài khoe của nhưng chưa có con- Ảnh 4.

Khi bị cho rằng sống phông bạt, Trương Phương đã làm 1 clip để nêu quan điểm bản thân

Trương Phương từng gây chú ý khi tham gia nhiều bộ phim truyền hình và được khán giả nhớ đến với vóc dáng nhỏ bé. Dù hạn chế về ngoại hình, cô vẫn nỗ lực khẳng định bản thân trong nghệ thuật và kinh doanh, sở hữu cơ ngơi đáng mơ ước.

Về cuộc sống riêng tư, Trương Phương từng trải lòng rằng bạn đời của mình hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Trước khi tìm thấy hạnh phúc hiện tại, nữ diễn viên cũng đã trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân.

Nam diễn viên phim 700 tỷ: "Diễn viên nào cũng phải xét lý lịch 3 đời"

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ số

