Điều bất ngờ về robot hình người 'Make in Vietnam': Tự chủ từ thiết kế, chế tạo, tới phần cứng, phần mềm

Trong dịp kỷ niệm 32 năm thành lập vào ngày 8/8, Tập đoàn Vingroup đã gây bất ngờ với sự xuất hiện của một mẫu robot hình người thuộc dự án VinMotion. Mẫu robot, với tên gọi tạm thời là Humanoid Robot, không chỉ được trưng bày mà còn trình diễn một tiết mục nhảy sôi động, thu hút sự chú ý của nhiều người tham dự sự kiện.

VinMotion cho biết giai đoạn đầu, robot sẽ được triển khai trong các nhà máy sản xuất của VinFast - thương hiệu xe điện toàn cầu thuộc Vingroup, hỗ trợ công việc vận chuyển linh kiện, kiểm tra chất lượng và thao tác lặp đi lặp lại trên dây chuyền lắp ráp.

Theo thông tin được đăng tải trên website của VinMotion, robot được triển khai trong môi trường thực tế và điều phối theo thời gian thực bởi con người. Đảm bảo mọi tác vụ đều được thực hiện an toàn, chính xác và hiệu quả.

Thông qua giám sát và phản hồi liên tục, mỗi robot học cách thích nghi và cải thiện theo thời gian. Cơ chế học thích ứng này giúp chuyển hóa từng trải nghiệm thực tế thành hiệu suất, tiến gần đến khả năng vận hành tự động và bền vững ở quy mô lớn.

Ảnh: Nguyen Phan Thao My

Các chuyên gia đặt mục tiêu xây dựng một nền tảng vững chắc để triển khai linh hoạt mạng lưới robot hình người thông minh trên quy mô lớn trong môi trường thực tế. Hệ thống này tích hợp đầy đủ phần mềm, AI, công cụ triển khai và giao diện vận hành, tất cả trong một giải pháp công nghiệp đồng bộ.

Giải pháp công nghệ toàn diện này được thiết kế với cấu hình tối ưu, giúp rút ngắn thời gian triển khai, mở rộng dễ dàng và vận hành hiệu quả trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi robot không ngừng học hỏi và thích nghi, với sự phản hồi liên tục từ con người, từng bước tiến hóa thành một AI Agent siêu việt, sẵn sàng phục vụ hiệu quả trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Trước đó, Chủ tịch VinMotion Nguyễn Trung Quân đã chia sẻ với truyền thông về robot hình người ở giai đoạn thử nghiệm và là phiên bản số 5. Anh khẳng định robot hình người này “make in Vietnam” 100%, là kết quả của quá trình thiết kế, chế tạo và phát triển từ phần cứng tới phần mềm của đội ngũ kỹ sư VinMotion. "Chúng tôi làm chủ gần như tất cả các quy trình từ thiết kế phần cứng, điện điện tử, phần mềm và bộ điều khiển cho robot. Tuy nhiên, dù tự hào về khởi đầu này nhưng chúng tôi không xem đây là một sản phẩm hoàn hảo. Còn rất nhiều thứ chúng tôi cần phải hoàn thiện và nâng cấp để có được một sản phẩm ưng ý. Hiện tại, chúng tôi cũng song song phát triển R&D cho các mẫu với nguyên lý thiết kế khác nhau để tiếp tục nâng cấp sản phẩm", Chủ tịch VinMotion cho hay.

Điều này có ý nghĩa quan trọng, giúp công ty không bị phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, từ đó dễ dàng tùy chỉnh, nâng cấp và tối ưu hóa sản phẩm theo nhu cầu thị trường. Việc tự chủ công nghệ lõi là một lợi thế cạnh tranh lớn, đặc biệt trong bối cảnh cuộc đua robot hình người toàn cầu đang diễn ra gay gắt.