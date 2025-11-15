Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều bất thường xảy ra tại thẩm mỹ viện Mailisa trước khi bị công an khám xét

15-11-2025 - 08:47 AM | Doanh nghiệp

Chỉ trong khoảng nửa tháng gần đây, hệ thống Mailisa quyết định giải thể hàng loạt công ty. Thông báo mới nhất cho thấy, hệ thống này chỉ còn 9 chi nhánh hoạt động trên toàn quốc. Điều bất thường diễn ra sát thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra thương hiệu này.

Theo nhiều thông tin bên lề, ông Hoàng Kim Khánh, chồng bà chủ Mailisa đã ký quyết định giải thể Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Dịch vụ Mailisa (trụ sở đường Trần Huy Liệu, phường Phú Nhuận, TP.HCM) vào ngày 28/10. Lý do được nêu: “Hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả”.

Điều bất thường xảy ra tại thẩm mỹ viện Mailisa trước khi bị công an khám xét- Ảnh 1.

Điều bất thường xảy ra tại thẩm mỹ viện Mailisa trước khi bị công an khám xét- Ảnh 2.

Điều bất thường xảy ra tại thẩm mỹ viện Mailisa trước khi bị công an khám xét- Ảnh 3.

Chuỗi doanh nghiệp và ngành nghề trong hệ sinh thái Mailisa

Ngay sau đó, ngày 29/10, ông Khánh tiếp tục ký quyết định giải thể Công ty TNHH DVTM Thẩm mỹ viện Mailisa (Phú Quốc, An Giang) với lý do tương tự.

Trên fanpage facebook chính thức của Mailisa với hơn 2,8 triệu người theo dõi hệ thống công bố có 9 chi nhánh trên toàn quốc: 2 chi nhánh tại TPHCM. Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Cần Thơ - mỗi nơi 1 chi nhánh.

Điều này trái ngược với thông tin trước đó trên website của doanh nghiệp - nơi quảng cáo có tới 17 chi nhánh và “hiện diện tại tất cả thành phố lớn”.

Điều bất thường xảy ra tại thẩm mỹ viện Mailisa trước khi bị công an khám xét- Ảnh 4.

Số chi nhánh còn lại của hệ thống Mailisa. Ảnh chụp màn hình.

Điều bất thường xảy ra tại thẩm mỹ viện Mailisa trước khi bị công an khám xét- Ảnh 5.

Bảng giới thiệu 17 chi nhánh trước đó của hệ thống Mailisa.

Trên website của doanh nghiệp hệ thống Mailisa quảng bá được thành lập năm 1998, đến nay có hơn 2.000 nhân sự bao gồm bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên tay nghề giỏi, đầy đủ chứng chỉ. Hiện hệ thống Mailisa có 17 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 16 triệu khách hàng.

Ngày 14/11, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, tại Thẩm mỹ viện Mailisa cơ sở Huỳnh văn Bánh, TPHCM vẫn hoạt động bình thường. Ngay từ 8h sáng, nhân viên đã có mặt để đón khách, tuy nhiên lượng khách đến tư vấn thăm khám thưa thớt hơn mọi ngày rất nhiều.

Điều bất thường xảy ra tại thẩm mỹ viện Mailisa trước khi bị công an khám xét- Ảnh 6.

Thẩm mỹ viện Mailisa cơ sở Huỳnh văn Bánh, TPHCM vẫn hoạt động bình thường vào sáng 14/11.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 13/11, Bộ Công an phối hợp công an các địa phương triển khai khám xét các cơ sở của Thẩm mỹ viện Mailisa. Tại TPHCM, sau nhiều giờ đồng hồ khám xét cơ sở 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh, lực lượng công an rời đi với nhiều thùng hồ sơ và nhiều người được mời đến trụ sở làm việc. Lực lượng công an cũng tổ chức khám xét biệt phủ 4.000 m² tại phường Thới An của vợ chồng bà chủ hệ thống Mailisa. Bộ Công an hiện chưa công bố nguyên nhân cụ thể và nội dung vụ việc.

Mailisa và cặp vợ chồng doanh nhân sở hữu hệ thống thẩm mỹ viện đang thu hút sự quan tâm đặc biệt, hồ sơ doanh nghiệp cùng những thông tin liên quan được lật giở gây choáng trong dư luận

Việc giải thể công ty thành viên và thông báo giảm chi nhánh diễn ra chỉ trước và trong khoảng thời gian hệ thống Mailisa bị cơ quan công an kiểm tra khiến dư luận xôn xao.

Theo Nguyễn Dũng

Tiền phong

Từ Khóa:
mailisa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cận cảnh bầu Đức nuôi tằm ươm tơ: Nương dâu 2.000 ha trên cao nguyên Bolaven và công thức 70 USD ‘ngon hơn tất cả các loại cây’

Cận cảnh bầu Đức nuôi tằm ươm tơ: Nương dâu 2.000 ha trên cao nguyên Bolaven và công thức 70 USD ‘ngon hơn tất cả các loại cây’ Nổi bật

Trước khi thoái vốn khỏi Masan, Chaebol SK của Hàn Quốc đã làm gì?

Trước khi thoái vốn khỏi Masan, Chaebol SK của Hàn Quốc đã làm gì? Nổi bật

Bamboo Capital sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường, dự kiến miễn nhiệm hàng loạt lãnh đạo

Bamboo Capital sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường, dự kiến miễn nhiệm hàng loạt lãnh đạo

08:45 , 15/11/2025
Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 do PV Power đầu tư chuẩn bị vận hành thương mại vào cuối năm 2025

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 do PV Power đầu tư chuẩn bị vận hành thương mại vào cuối năm 2025

07:02 , 15/11/2025
Hòa Phát - Doanh nghiệp sản xuất duy nhất lọt TOP 10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Hòa Phát - Doanh nghiệp sản xuất duy nhất lọt TOP 10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

20:19 , 14/11/2025
CTCP ROX Key (HOSE: TN1) mạnh tay cho vay sau khi phát hành trái phiếu để trả nợ

CTCP ROX Key (HOSE: TN1) mạnh tay cho vay sau khi phát hành trái phiếu để trả nợ

19:32 , 14/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên