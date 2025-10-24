Điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo sở, ngành tại Lâm Đồng

Ngày 24-10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười ký các quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Bản, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng.

Điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Tấn Sương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Trao quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Tấn Sương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Ảnh: Nguyễn Phương



Giao quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ đối với ông Trần Thanh Hòa, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Điều động và bổ nhiệm ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Tiếp nhận ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy, đến công tác tại Sở Nông nghiệp và Môi trường và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Chương, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây số 1 tỉnh Lâm Đồng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Tất cả các nhân sự này đều có thời gian giữ chức vụ trong vòng 5 năm, kể từ ngày 24-10-2025.