Điều gì khiến cổ phiếu thủy sản, dệt may, xây dựng... đồng loạt tăng trần?

Phiên giao dịch ngày 26-5 gây bất ngờ cho các nhà đầu tư khi VN-Index sụt giảm rất mạnh ngay lúc vừa mở cửa giao dịch, mất hơn 20 điểm và thủng mốc 1.300 điểm.

Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy cùng một số thông tin bên lề lan truyền trong giới đầu tư đã kéo cả thị trường đảo chiều tăng ngoạn mục. VN-Index chốt phiên tăng hơn 18 điểm, lên 1.332,51 điểm. Tính từ đáy trong ngày, chỉ số này bật tăng tới 40 điểm.

Thanh khoản trên thị trường được cải thiện rõ rệt so với phiên trước, khi tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt hơn 25.000 tỉ đồng. Riêng trên sàn HoSE, thanh khoản đạt hơn 22.100 tỉ đồng – tăng hơn 5.300 tỉ đồng so với phiên trước.

Đáng chú ý, đà tăng điểm ở phiên chiều ghi nhận sự đóng góp tích cực của các nhóm cổ phiếu ngành bất động sản khu công nghiệp, xây dựng, dệt may, thủy sản, cảng biển. Nhiều cổ phiếu tăng trần hàng loạt như GVR, CKG, IDJ, SZC, IDI, ASM, VGT, TNG, TCM, VHC, ANV… Điều này khiến không ít nhà đầu tư bất ngờ bởi nhóm cổ phiếu này rất ít biến động thời gian qua.

Theo một số công ty chứng khoán, nổi bật trong phiên này đến từ cổ phiếu dòng dệt may, thủy sản khi đồng loạt tím lịm (tăng trần) trước thông tin tích cực về thuế quan. Cụ thể, cổ phiếu nhóm ngành dệt may, thủy sản tăng sau một phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng những chính sách thuế quan đưa ra không nhằm hỗ trợ ngành dệt may, mà tập trung thúc đẩy sản xuất các mặt hàng công nghệ cao và thiết bị quân sự trong nước. Tổng thống Mỹ nói không muốn tập trung vào áo thun hay giày dép mà nhắm đến chip, máy tính…

Nhiều cổ phiếu đóng cửa trong sắc tím khi kết thúc phiên giao dịch chứng khoán ngày 26-5. Ảnh: Lam Giang

Với tuyên bố trên, các nước đang có lượng hàng dệt may xuất sang Mỹ lớn có thể hưởng lợi. Mỹ là thị trường xuất khẩu chính của hàng dệt may xuất khẩu Việt Nam.

Với việc duy trì mốc cao trên 1.300 điểm, các chuyên gia cho rằng triển vọng chứng khoán cuối năm đang rất sáng.

Phát biểu tại talkshow tài chính với chủ đề "Biến động chứng khoán nửa cuối năm 2025" do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 26-5, ông Huỳnh Hữu Phước, Giám đốc Khách hàng cá nhân kiêm Giám đốc chi nhánh Cần Thơ - Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), cho rằng đáy của thị trường đã được xác lập vào phiên sụt giảm hồi đầu tháng 4 vừa qua.

VN-Index cũng tiếp tục kiểm tra mốc đáy lần 2, giảm về khoảng 1.130 điểm và sau đó phục hồi lại rất nhanh theo hình chữ V. Do đó, từ nay tới ngày 8-7, khi có thông tin chính thức về mức thuế quan sau đàm phán, thị trường sẽ phản ánh hết vào giá.

Các chuyên gia trao đổi tại talkshow của Báo Người Lao Động sáng 26-5. Ảnh: Quang Liêm

"VN-Index được dự báo sẽ dao động trong vùng 1.040 - 1.380 điểm từ nay tới cuối năm, còn lại là phản ứng của thị trường. Với kết quả kinh doanh quý I/2025 của các doanh nghiệp tăng trưởng tích cực, và dự báo của VDSC rằng trong quý II năm nay bức tranh lợi nhuận cũng vẫn tích cực dựa trên nền thấp của cùng kỳ năm trước. Với chính sách thuế quan, các đơn hàng xuất khẩu trong tháng 4, 5 sẽ đẩy mạnh để tranh thủ trước khi áp thuế. Như vậy, rủi ro nhất đã hình thành, câu chuyện kỳ vọng là có và tích cực" – ông Phước nhìn nhận.

Ông Đào Minh Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Chứng khoán SSI, cho rằng giai đoạn phục hồi rất mạnh trên 20%, trong đó có nhiều cổ phiếu tăng 40-50%, thậm chí tăng gấp đôi, VN-Index cần thời gian chững lại để tích lũy. Thị trường có thể rung lắc trong 1-2 tháng tới khi có những thông tin bất định liên quan chính sách thuế quan của Mỹ; khả năng suy thoái của một số nền kinh tế trên thế giới.

"Tuy nhiên, mức độ rung lắc, nếu có xảy ram sẽ không quá lo lắng khi tháng 4-2025 từng có cú sập mạnh và thông tin thuế quan đã phản ánh, các doanh nghiệp đã có thời gian chuẩn bị để ứng phó" – ông Châu nhận định.