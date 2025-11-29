Điều gì xảy ra với cơ thể nếu uống cà phê sau 16h

Theo bác sĩ Trần Thị Trà Phương, Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome, caffeine là chất kích thích hệ thần kinh trung ương, hiện diện trong cà phê, trà xanh, ca cao hay các loại nước tăng lực.

Chất này được dạ dày và ruột non hấp thu rất nhanh, đạt nồng độ tối đa trong máu chỉ sau 30-60 phút tùy cơ địa. Khi đi vào não, caffeine chặn lại adenosine – chất khiến cơ thể buồn ngủ – giúp người uống cảm thấy tỉnh táo, tập trung hơn.

Tác động của caffeine vì thế có thể mang đến lợi ích: cải thiện hiệu suất làm việc, giảm mệt mỏi, hỗ trợ tinh thần minh mẫn. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo việc lạm dụng dễ dẫn tới cảm giác bồn chồn, khó ngủ, tim đập nhanh hoặc tâm trạng bất an.

Nhiều người uống cà phê để tỉnh táo nhưng không biết giới hạn an toàn. (Ảnh minh hoạ)

Những người đã quen uống nhiều cà phê nếu đột ngột cắt giảm có thể gặp đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc cáu gắt. Các triệu chứng này thường xuất hiện sau 12-24 giờ kể từ khi ngừng dùng caffeine.

Khuyến cáo của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho thấy mức tiêu thụ an toàn tối đa mỗi ngày là khoảng 400 mg caffeine. Một tách cà phê pha thông thường chứa 70-100 mg caffeine, nghĩa là người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên uống tối đa 4-5 tách trong ngày để tránh rủi ro ảnh hưởng giấc ngủ và hệ thần kinh.

Bác sĩ Phương lưu ý thêm thói quen uống cà phê buổi chiều tối là nguyên nhân phổ biến khiến nhiều người trằn trọc, khó vào giấc.

Cơ thể cần khoảng 6 giờ để giảm tác động kích thích của caffeine, nên người đi ngủ lúc 22h nên tránh sử dụng cà phê sau 16h. Việc duy trì mốc thời gian này sẽ giúp chu kỳ ngủ ổn định hơn.

Những người có cơ địa nhạy cảm, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh tim mạch , rối loạn lo âu hoặc các vấn đề sức khỏe đặc thù cần thận trọng hơn. Việc sử dụng caffeine trong trường hợp này nên được điều chỉnh ít hơn mức trung bình hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn.