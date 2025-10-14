Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Điều tra công ty sản xuất 3 triệu bình chữa cháy giả, doanh thu 1.000 tỷ đồng, gây hoạ trong các vụ cháy gần đây

14-10-2025 - 19:59 PM | Doanh nghiệp

Công an TP. Hà Nội nhận thấy một số vụ việc cháy nổ xảy ra trên địa bàn Thành phố vừa qua mặc dù người dân đã kịp thời sử dụng bình xịt PCCC nhưng không dập được lửa.

Theo Công an nhân dân, chiều 14/10, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết lực lượng công an đã phát hiện sản phẩm bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON đang lưu hành trên thị trường là hàng giả, kém chất lượng, không có khả năng dập lửa dù người dân đã sử dụng đúng cách trong các vụ cháy gần đây.

Qua điều tra, Công an TP Hà Nội xác định Công ty Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Vietlink (nhà máy đặt tại KCN Hải Sơn mở rộng, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) do Đặng Quốc Hoàng (SN 1974) làm đại diện pháp luật, cùng vợ là Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1978), đã tổ chức sản xuất và tiêu thụ bình chữa cháy giả trên quy mô lớn.

Công ty này mua dây chuyền và nguyên liệu từ nước ngoài, nhưng cố tình sử dụng bột chữa cháy có tỷ lệ hoạt chất cực thấp, không đảm bảo tiêu chuẩn, nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Từ năm 2018 đến nay, Vietlink đã sản xuất và tung ra thị trường khoảng 3 triệu bình chữa cháy giả, thu về doanh thu ước tính 1.000 tỷ đồng.

Từ ngày 1/1/2025, Vietlink đã chuyển nhượng công nghệ sản xuất cho Công ty CP Điện và Chiếu sáng An Phú, do Phùng Hữu Lợi (SN 1983) làm người đại diện pháp luật. Tuy nhiên, ông Lợi vẫn tiếp tục phối hợp với vợ chồng Hoàng - Ngân sản xuất và tiêu thụ bình chữa cháy giả với thủ đoạn tương tự.

Tính đến nay, An Phú đã sản xuất và đưa ra thị trường khoảng 250.000 bình chữa cháy, thu về doanh thu khoảng 100 tỷ đồng.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an khẳng định: các mẫu bình bột và bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON được thu giữ là hàng giả, không chứa hai hoạt chất chính tạo nên khả năng dập cháy là NH₄H₂PO₄ và (NH₄)₂SO₄.

Công an đã khám xét nhiều địa điểm sản xuất, kho hàng và đại lý phân phối của Vietlink và An Phú tại Hà Nội, TP.HCM và Tây Ninh, thu giữ 167.143 bình chữa cháy giả cùng dây chuyền sản xuất, nguyên liệu, và nhiều tài liệu liên quan.

Vụ việc được xác định có dấu hiệu tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng đến an toàn phòng cháy chữa cháy và quyền lợi người tiêu dùng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan, đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ các tội danh khác có thể phát sinh.﻿

