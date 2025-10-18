Điều tự hào của NSND Xuân Bắc

NSND Xuân Bắc - gương mặt quen thuộc và được yêu mến của làng nghệ thuật Việt Nam không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất và khả năng dẫn chương trình duyên dáng, mà còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cách dạy con khéo léo, tinh tế.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ Xuân Bắc đã chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu cùng cậu con trai thứ hai - Bi Béo. Khi Bi chăm chú đấm lưng cho bố giữa lúc bố làm việc nửa đêm, hai bố con đã trò chuyện về việc học hành. Cách trả lời tinh nghịch của Bi khiến nhiều người bật cười.

Toàn bộ chia sẻ của NSND Xuân Bắc:

"Làm việc nửa đêm mà có đứa trẻ tự nhiên đấm lưng, nghĩ đời thế là sướng rồi các bác nhỉ.

Bố: Bi!

Bi: Dạ! (tay vẫn đấm thật lực)

Bố: Dạo này học hành thế nào rồi con?

Bi: Con đang thi nhưng… cũng được bố ạ!

Bố: Cũng được là sao con?

Bi: Thi xong môn nào con cũng thấy… vui vui bố ạ!

Bố: Tốt, cố gắng nhiều hơn nữa nhé.

Bi: Vâng, tất nhiên rồi ạ!".

2 bố con nghệ sĩ Xuân Bắc gần gũi với nhau.

Ngay sau khi được đăng tải, chia sẻ của NSND Xuân Bắc đã nhận được nhiều bình luận hài hước và thích thú từ cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa bố và con, đồng thời không khỏi bật cười trước sự hồn nhiên, tinh nghịch của Bi Béo.

Một số bình luận nhận xét rằng chỉ cần có khoảnh khắc đơn giản như Bi đấm lưng cho bố giữa lúc làm việc cũng đủ khiến trái tim cha mẹ ấm áp, đồng thời thấy rõ cách dạy con vừa nghiêm khắc vừa gần gũi, khéo léo của NSND Xuân Bắc. Với chính nghệ sĩ, những khoảnh khắc nhỏ bé ấy bên các con lại trở thành niềm tự hào lớn,

Cách dạy con khéo léo của NSND Xuân Bắc

NSND Xuân Bắc không chỉ được biết đến là một nghệ sĩ hài, diễn viên tài năng với nhiều vai diễn để đời trên sân khấu và màn ảnh nhỏ, mà còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cách dạy con khéo léo, tinh tế. Trên các trang mạng xã hội, anh thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng các con, từ những câu chuyện giản dị nhưng ấm áp, đến những tình huống vui nhộn khiến cư dân mạng phải bật cười.

Một trong những điểm nổi bật trong phương pháp của anh là việc lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của con. Dù bận rộn với công việc, anh luôn dành thời gian trò chuyện, quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc và những trải nghiệm hàng ngày của các con. Những cuộc hội thoại hồn nhiên, tinh nghịch như giữa Xuân Bắc và các con cho thấy nam nghệ sĩ xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện với con.

Bên cạnh đó, Xuân Bắc cũng chú trọng dạy con tự lập và rèn luyện kỷ luật một cách nhẹ nhàng. Anh thường khuyến khích các con tự giải quyết công việc của mình, tự học tập, tự chăm sóc bản thân, đồng thời tạo không gian để trẻ tự khám phá và phát triển khả năng sáng tạo. Sự cân bằng giữa nghiêm khắc và khuyến khích giúp trẻ hình thành tính tự lập, đồng thời học cách chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Nam nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường cùng các con.

Cách dạy con của Xuân Bắc còn thể hiện ở sự hài hước, gần gũi nhưng đầy giáo dục. Anh biết cách biến những câu chuyện đời thường thành bài học, vừa tạo niềm vui, vừa rèn luyện kỹ năng sống cho con. Nhờ vậy, các con không chỉ phát triển trí tuệ, sáng tạo mà còn hình thành nhân cách và kỹ năng xã hội vững chắc.

Phương pháp dạy con của NSND Xuân Bắc là sự kết hợp hài hòa giữa yêu thương, nghiêm khắc, lắng nghe và khéo léo. Những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội không chỉ mang lại tiếng cười mà còn là minh chứng cho cách nuôi dạy con khéo léo, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của trẻ, đồng thời là gợi ý quý giá cho nhiều bậc phụ huynh hiện nay.