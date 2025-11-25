Dịp Tết 2026, một số người sẽ được tặng đến 2 triệu đồng

Mới đây, HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua nghị quyết về tặng quà cho các đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng khác nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm giai đoạn 2026-2030, hiệu lực từ 1/1/2026.

Nghị quyết quy định 18 nhóm được nhận quà Tết như Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, hộ có quân nhân đang làm nhiệm vụ tại các vùng đặc biệt khó khăn, quần đảo Trường Sa hoặc đảng viên đủ 60 năm tuổi Đảng.

Chính sách còn hướng tới người từ 70 tuổi trở lên, hộ nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội…

Mức quà dao động từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng tùy nhóm. Các đơn vị đặc thù như Trường Giáo dưỡng số 2, Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh và Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sẽ nhận quà 6,5 triệu đồng gồm tiền mặt và hiện vật.

Dự kiến Quảng Ninh có hơn 169.000 cá nhân và đơn vị được thụ hưởng với kinh phí trên 69 tỷ đồng.

Còn HĐND tỉnh Ninh Bình đã thông qua chính sách mới về mức quà tặng chúc thọ và mừng thọ người cao tuổi, hiệu lực từ 18/9/2025.

Người 70 và 75 tuổi được tặng 300.000 đồng, người 80 và 85 tuổi nhận 500.000 đồng còn người 95 tuổi được tặng 700.000 đồng.

Các cụ trên 100 tuổi nhận quà tặng ở mức 1 triệu đồng. Đặc biệt, người tròn 100 tuổi nhận quà tặng là 5m vải lụa trị giá không quá 1,5 triệu đồng và 1 triệu đồng tiền mặt.

Trong khi đó HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua nghị quyết về quà tặng chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi, hiệu lực từ ngày 10/11/2025.

Theo đó người 70 tuổi nhận quà 300.000 đồng, 75 tuổi nhận 400.000 đồng, 80 tuổi là 500.000 đồng, 85 tuổi là 700.000 đồng, 90 tuổi nhận 800.000 đồng và 95 tuổi nhận 900.000 đồng. Đặc biệt, người tròn 100 tuổi được tặng 5m vải lụa trị giá tối đa 1 triệu đồng và 1,5 triệu đồng tiền mặt.

Các khoản quà tặng cho người 90 tuổi trở lên do Sở Y tế đảm nhiệm, trong khi nhóm 70 đến 85 tuổi do UBND cấp xã chi trả trong dự toán chi thường xuyên hằng năm.

Người lao động TP HCM sẽ được chăm lo, mức không quá 1 triệu đồng/người﻿

Trong khi đó, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh đã có kế hoạch chăm lo cho khoảng 350.000 lao động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Mức chi cấp Thành phố tối đa không quá 1 triệu đồng/người. Đối tượng được chăm lo là đoàn viên Công đoàn, người lao động TP Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn, cụ thể:

- Bị tai nạn lao động, hoặc bị tai nạn lao động rủi ro khác.

- Bị bệnh hiểm nghèo, hoặc ốm đau dài ngày hoặc bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

- Bị mất việc làm, bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động do doanh nghiệp khó khăn phải thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, di dời đi nơi khác, giải thể, phá sản, chủ doanh nghiệp bỏ trốn, nợ lương, thưởng hoặc không được doanh nghiệp thưởng Tết; bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, vùng sâu, vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, lao động nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi,…

- Thuộc nghiệp đoàn, các đơn vị dịch vụ công ích, các công trình trọng điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

- Làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp, công trình trọng điểm có tổ chức sản xuất xuyên Tết.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị (tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) khó khăn bị ảnh hưởng do thực hiện chính quyền mô hình địa phương 2 cấp đang công tác trực tiếp tại TP Hồ Chí Minh.

- Tại những đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn cơ sở nhưng có trích đóng kinh phí Công đoàn. Với nhóm này, mức chăm lo tối đa không quá 500.000 đồng/người.

- Đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo Quyết định 1411/QĐTLĐ ngày 01/08/2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Riêng các trường hợp này, mức chăm lo tối đa là 2 triệu đồng/người.

- Các trường hợp đoàn viên, người lao động gặp khó khăn đột xuất khác (nếu có) không thuộc các tiêu chí quy định trong kế hoạch này, do Tổ công tác quản lý địa bàn, Công đoàn phường, xã, đặc khu và Công đoàn cơ sở đề xuất, đảm bảo đúng đối tượng, minh bạch, chính xác, gửi về Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh xem xét, quyết định.

(Tổng hợp)﻿