DN BĐS đang tái cấu trúc: CEO sinh năm 1985 nhận lương hơn 400 triệu mỗi tháng

DN BĐS đang tái cấu trúc: CEO sinh năm 1985 nhận lương hơn 400 triệu mỗi tháng

Ông là người duy nhất có thu nhập tăng ở doanh nghiệp này.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét của Novaland (NVL), CEO Dương Văn Bắc có hai khoản thu nhập với hai vị trí tổng giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị. Tổng cộng, lãnh đạo này nhận hơn 2,4 tỷ đồng thù lao trong 6 tháng đầu năm nay. Trung bình mỗi tháng, ông Bắc có lương hơn 403 triệu đồng.

Mức thu nhập trong kỳ này tăng khoảng 69% so với 6 tháng đầu năm trước. Thời điểm đó, ông Bắc còn giữ ghế giám đốc tài chính, sau lên phó tổng giám đốc và nhận lương hơn 1,4 tỷ đồng. Ông là lãnh đạo nhận thù lao cao nhất và cũng là người duy nhất có thu nhập tăng lên trong đội ngũ hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc của Novaland.

Ông Bắc đảm nhậm CEO từ tháng 11/2024, thay cho ông Ng Teck Yow. Lãnh đạo sinh năm 1985 này có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và bất động sản, với chuyên môn về huy động vốn, đầu tư và định giá. Novaland cho biết ông Bắc đã đóng góp tích cực vào quá trình tái cấu trúc của tập đoàn.

Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - nhận thù lao 600 triệu đồng trong nửa đầu năm. Mức này không thay đổi so với cùng kỳ.

Trước đó, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, ông Dennis Ng Teck Yow, Thành viên HĐQT nhận thù lao 200 triệu đồng, tăng gấp 3,3 lần so với năm trước đó.

Đáng chú ý, trong 10 tháng giữ vai trò Tổng giám đốc, ông còn nhận thêm gần 4,3 tỷ đồng tiền lương, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023, tương đương mức lương trung bình 430 triệu đồng/tháng.

Đến hết tháng 10/2024, ông Dennis Ng Teck Yow rời vị trí Tổng giám đốc để chuyển sang làm thành viên Ủy ban Kiểm toán của tập đoàn.

Từ tháng 11/2024, ông Dương Văn Bắc kế nhiệm ông Dennis Ng Teck Yow giữ chức Tổng giám đốc. Trong hai tháng cuối năm đảm nhiệm vai trò này, ông Bắc nhận hơn 678 triệu đồng, tương đương 340 triệu đồng/tháng.

Trước đó, từ tháng 1 đến tháng 10/2024, ông Bắc giữ chức Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính và nhận gần 2,6 tỷ đồng tiền lương, tăng 62% so với năm trước, tương đương thu nhập trung bình 260 triệu đồng/tháng.

Theo Dy Khoa

Nhịp sống thị trường

