DN có doanh thu chỉ kém Petrolimex, Vingroup và vượt xa Thế Giới Di Động, Hòa Phát, sắp chi 250 tỷ trả cổ tức

Ngày 22/8 tới đây, Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PV Oil - mã OIL) sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng nhận cổ tức tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng). Với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, PV Oil dự chi 250 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/9.

Trong cơ cấu cổ đông của PV Oil, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) là công ty mẹ chi phối trực tiếp 80,52% vốn, sẽ thu về hơn 208 tỷ đồng cổ tức.

PV Oil được biết đến là doanh nghiệp có doanh thu thường xuyên nằm trong top đầu sàn chứng khoán.﻿ Trong quý 2/2025, PV Oil ghi nhận doanh thu đạt gần 40.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và mức cao kỷ lục kể từ khi hoạt động.

Với gần 40.000 tỷ đồng, doanh thu của PV Oil chỉ kém Petrolimex (77.054 tỷ) và Vingroup (46.325 tỷ) trong khi vượt nhiều tên tuổi khác như Lọc hoá dầu Bình Sơn (36.772 tỷ), Thế Giới Di Động (37.620 tỷ), Hòa Phát (36.286 tỷ), Vietnam Airlines (28.361 tỷ)…

Trong quý 2, doanh thu tài chính tăng 32% lên 229 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính đi lùi 27% còn hơn 103 tỷ đồng. Các khoản chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả, PV Oil lãi sau thuế hơn 200 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ và là mức cao nhất trong vòng 5 quý.

Công ty cho biết giá dầu Brent DTD bình quân quý 2/2025 là 67,82 USD/thùng, giảm 20% so với bình quân cùng kỳ (84,97 USD/thùng). Giá các sản phẩm dầu trung bình trong kỳ cũng đi lùi từ 17-20%. Tuy nhiên, xu hướng giá thay đổi với biến độ tăng/giảm lớn hơn cùng kỳ. Trong nước, giá cơ sở do cơ quan chức năng công bố lại có xu hướng tăng, ngược với xu hướng giảm cùng kỳ.

Bên cạnh đó, thu nhập từ hoạt động tài chính tăng mạnh do giảm lỗ chênh lệch tỷ giá, mạnh hơn mức tăng chi phí lãi vay. Nhờ các yếu tố trên, lợi nhuận của PV Oil cải thiện đáng kể.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, PV Oil ghi nhận doanh thu đạt 72.700 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 209 tỷ đồng, giảm 35% so với nửa đầu năm ngoái do quý 1 kém khả quan. Với kết quả này, PV Oil đã thực hiện gần 75% kế hoạch doanh thu và ện hơn 36% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu OIL đang dừng ở mức 12.700 đồng/cp, tăng 5% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường tương ứng hơn 13.000 tỷ đồng.