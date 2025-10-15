DN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trúng thầu dự án sân golf hơn 11.000 tỷ đồng ở "siêu đô thị" lớn thứ 3 cả nước

UBND TP Hải Phòng vừa qua đã có phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Khu đô thị mới và sân golf Liên Hồng đối với liên danh CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn - Công ty TNHH Phát triển Thương mại Dịch vụ Hoàng Hiệp.

Dự án nằm trên địa bàn phường Thạch Khôi (trước đây thuộc xã Liên Hồng, TP Hải Dương cũ). Ranh giới phía Bắc giáp sông Sặt; phía Nam giáp khu dân cư thuộc tổ dân phố Đồng Lại, tổ dân phố Qua Bộ (phường Thạch Khôi); phía Đông giáp sông Sặt và khu dân cư thuộc tổ dân phố Thanh Xá (phường Thạch Khôi); phía Tây giáp sông Sặt và xã Yết Kiêu.

Quy mô sử dụng đất của dự án hơn 126 ha. Bao gồm hơn 21,2 ha đất hỗn hợp (đất ở và dịch vụ, công cộng); 4,3 ha đất nhà ở mới; 82,4 ha đất cây xanh và sử dụng hạn chế (sân golf 18 hố và công viên cây xanh, thể dục thể thao); 16,4 ha đất hạ tầng kỹ thuật, đất giao thông, đất cây xanh đơn vị ở, đất mặt nước.

Dự án sẽ được xây thô và hoàn thiện mặt ngoài các công trình nhà ở cao tối đa 5 tầng; chung cư cao 9 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60%; các công trình dịch vụ, thương mại tại lô đất hỗn hợp HH 1-01 (cao tối đa 11 tầng) và tại lô đất hỗn hợp HH 2-01 (cao tối đa 5 tầng).

Bên cạnh đó, còn sân gôn 18 hố và các công trình phụ trợ cao tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng tối đa 5% (gồm nhà câu lạc bộ, các công trình kiến trúc, sân tập, bãi đỗ xe...); công viên cây xanh, thể dục thể thao...

Tổng mức đầu tư hơn 11.035 tỷ đồng. Trong đó nhà đầu tư đóng góp 1.656 tỷ đồng, còn vốn vay các tổ chức tín dụng và huy động từ các nguồn khác khoảng 9.380 tỷ đồng.

Về phía nhà đầu tư, CTCP Đầu tư xây dựng Thái Sơn có địa chỉ tại Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ tháng 8/2007.

Theo báo cáo thường niên của Vinhomes (HoSE:VHM) thuộc hệ sinh thái Vingroup, CTCP Đầu tư xây dựng Thái Sơn là công ty thành viên của Vinhomes. Vinhomes nắm 100% tỷ lệ biểu quyết và 66,46% tỷ lệ lợi ích tại CTCP Đầu tư xây dựng Thái Sơn.

Doanh nghiệp này đang đầu tư một số dự án như Khu đô thị mới sân golf núi Nham Biền tại tỉnh Bắc Giang cũ (134 ha, 6.602 tỷ đồng); Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm - Tuyên Quang tại tỉnh Tuyên Quang (hơn 18.000 tỷ đồng); Sân golf Quang Hanh tại tỉnh Quảng Ninh (hơn 100 ha, 886,5 tỷ đồng).

Còn Công ty Hoàng Hiệp thành lập tháng 8/2023, có trụ sở tại Khu đô thị sinh thái Dream City, tỉnh Hưng Yên.

Tổng Giám đốc của Hoàng Hiệp là ông Bùi Vinh Quang. Vị này đang đồng thời đứng tên CTCP Đầu tư Khu phức hợp Cam Thượng - chủ đầu tư Khu đô thị phức hợp Cam Thượng (294,5 ha, 5.799 tỷ đồng) tại tỉnh Khánh Hoà.



