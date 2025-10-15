Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng triệu người Lâm Đồng sắp đón tin vui: Sẽ đầu tư cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết dài hơn 140km, quy mô 4 làn xe

15-10-2025 - 10:31 AM | Bất động sản

Tuyến cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa dự kiến dài khoảng 140,6 km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m. Tổng vốn đầu tư chưa được công bố.

Thông tin từ Báo Lâm Đồng, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng vừa có buổi làm việc với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo về phương án quy hoạch cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa.

Hồi tháng 7, Bộ Xây dựng đã có văn bản ủng hộ chủ trương nghiên cứu, bổ sung tuyến đường bộ cao tốc tốc kết nối 3 tỉnh Bình Thuận - Lâm Đồng - Đắk Nông (cũ) và sẽ xem xét, nghiên cứu bổ sung tuyến đường bộ cao tốc này vào quy hoạch hệ thống cao tốc quốc gia. Tuyến đường khi được đầu tư kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Lâm Đồng và hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết vùng.

Theo Sở Xây dựng, tuyến cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa dự kiến dài khoảng 140,6 km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m. Tổng vốn đầu tư chưa được công bố.

Điểm đầu dự án kết nối với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại phường Bình Thuận (huyện Hàm Thuận Bắc cũ), có nhánh nối trung tâm Phan Thiết. Điểm cuối giao với cao tốc Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa (theo quy hoạch), kết nối trung tâm Gia Nghĩa qua quốc lộ 14.

Khi hoàn thành, tuyến sẽ giao cắt với cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, quốc lộ 14, 20 và 28, hoàn thiện mạng lưới trục giao thông chính của Lâm Đồng, mở không gian phát triển kinh tế - xã hội mới cho địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, tuyến đường bộ cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa có ý nghĩa rất quan trọng, đảm bảo kết nối đồng bộ giữa các địa phương, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng sau sáp nhập tỉnh.

Hàng triệu người Lâm Đồng sắp đón tin vui: Sẽ đầu tư cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết dài hơn 140km, quy mô 4 làn xe- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, tuyến đường bộ cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa có ý nghĩa rất quan trọng.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải tuyến đường bộ cao tốc Phan Thiết – Bảo Lộc – Gia Nghĩa xây dựng trên vị trí địa hình rất phức tạp, dự án có tổng mức đầu tư lớn, do đó yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu, đánh giá cụ thể hiện trạng hướng tuyến đường bộ cao tốc Phan Thiết – Bảo Lộc – Gia Nghĩa đi qua, dự báo nguồn hàng di chuyển trên tuyến (khoáng sản, nông sản), logistis, khu vực dự kiến kết nối… để cập nhật, bổ sung vào điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thực hiện các bước tiếp theo.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng lấy tiêu chí địa hình, địa mạo, địa chất để tính toán phương án hướng tuyến, tim tuyến đường bộ cao tốc Phan Thiết – Bảo Lộc – Gia Nghĩa nhằm hạn chế tác động vào rừng, hồ chứa nước, khu bảo tồn, khu quy hoạch khoáng sản, khu vực sạt lở; ưu tiên kết nối vào khu vực Trung tâm hành chính tỉnh, khu công nghiệp…. ; từ đó, xác định quy mô phù hợp và tính toán tổng mức đầu tư công trình.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh lô đất sắp được xây 6 tòa chung cư ở khu nhà giàu Hà Nội cứ mưa lớn là ngập

Toàn cảnh lô đất sắp được xây 6 tòa chung cư ở khu nhà giàu Hà Nội cứ mưa lớn là ngập Nổi bật

CBRE: Dù giá lên tới 120 triệu đồng/m2 giao dịch vẫn tốt, điều gì đang xảy ra với chung cư Hà Nội

CBRE: Dù giá lên tới 120 triệu đồng/m2 giao dịch vẫn tốt, điều gì đang xảy ra với chung cư Hà Nội Nổi bật

Thêm dự án lớn của Vincom Retail và AEON gia nhập, thị trường bán lẻ Hà Nội sôi động

Thêm dự án lớn của Vincom Retail và AEON gia nhập, thị trường bán lẻ Hà Nội sôi động

10:29 , 15/10/2025
The 826 EC ghi nhận tỷ lệ hấp thụ ấn tượng, khách ở thực chiếm đa số

The 826 EC ghi nhận tỷ lệ hấp thụ ấn tượng, khách ở thực chiếm đa số

10:00 , 15/10/2025
Vì sao Eurowindow Sport Garden tạo nên vị thế khác biệt tại Nghệ An?

Vì sao Eurowindow Sport Garden tạo nên vị thế khác biệt tại Nghệ An?

10:00 , 15/10/2025
Hiện trạng dự án trở lại thị trường của FLC bị 'bêu tên'

Hiện trạng dự án trở lại thị trường của FLC bị 'bêu tên'

09:52 , 15/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên