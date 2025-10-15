Thêm dự án lớn của Vincom Retail và AEON gia nhập, thị trường bán lẻ Hà Nội sôi động

Theo bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao, Trưởng chi nhánh Hà Nội - CBRE Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng nguồn cung bán lẻ tại Hà Nội đạt gần 1,2 triệu m2 NLA (diện tích sàn thực tế). Hai dự án mới đi vào hoạt động trong giai đoạn này gồm Aeon Xuân Thủy (khai trương Quý I/2025, 18.000 m2 NLA) và Vincom Megamall Ocean City (khai trương Quý 3/2025, 40.000 m2 NLA).

Diện tích hấp thụ trong 9 tháng đạt 52.000 m2, với cả hai dự án mới đều ghi nhận tỷ lệ lấp đầy tích cực. Các TTTM hiện hữu tiếp tục duy trì tỷ lệ lấp đầy ổn định, ngoại trừ một số dự án cũ ở khu vực xa trung tâm có diện tích trống tăng nhẹ, phản ánh xu hướng các thương hiệu chuyển dịch sang những TTTM hiện đại, được quản lý chuyên nghiệp và có vị trí thuận lợi hơn. Tỷ lệ trống trung bình toàn thị trường đạt 10,38%, tăng 0,58 điểm phần trăm (đpt) so với quý trước nhưng giảm 0,17 đpt so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khu vực trung tâm duy trì ở mức 1,7%, không thay đổi so với quý trước, và khu vực ngoài trung tâm tăng nhẹ 0,25 đpt theo quý, lên 10,5%.

Về giá thuê, khu vực trung tâm ghi nhận mức giá chào thuê trung bình tầng trệt và tầng một đạt 172,2 USD/m2/tháng, duy trì ổn định theo quý và chỉ giảm nhẹ 0,32% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy mặt bằng giá đã bước vào giai đoạn ổn định sau đợt tăng trưởng mạnh năm 2022 - 2024. Ngoài ra, khu vực ngoài trung tâm có giá chào thuê trung bình 38,1 USD/m2/tháng, không thay đổi theo quý và tăng nhẹ 2,9% theo năm.

Về hoạt động thị trường, 9 tháng đầu năm 2025 ghi nhận xu hướng mở rộng mạnh mẽ của các chuỗi cửa hàng tiện lợi và thương hiệu phong cách sống tại Hà Nội. Các thương hiệu như GS25 và 7-Eleven mở rộng nhanh tại khu dân cư, khu văn phòng và các trục phố chính. Nhóm thương hiệu phong cách sống như Oh! Some, KKV và Mr. DIY cũng tích cực mở rộng hiện diện tại các hệ thống TTTM lớn như Lotte, Vincom và Aeon, với diện tích thuê đáng kể. Xu hướng này cho thấy các nhà bán lẻ đang tập trung vào nhóm khách hàng trẻ và ưu tiên trải nghiệm sống hiện đại.

Trong quý cuối năm 2025, thị trường dự kiến sẽ đón thêm nguồn cung bán lẻ mới, chủ yếu tại khu vực ngoài trung tâm, bao gồm Hanoi Centre (quận Ba Đình, 43.000 m² NLA) và Pearl Tower (~9.000 m² NLA). Giá thuê mặt bằng TTTM tại Hà Nội được dự báo duy trì ổn định hoặc tăng nhẹ trong bối cảnh niềm tin tiêu dùng và triển vọng kinh tế tương đối tích cực. Tuy nhiên, một số diễn biến như yếu tố thiên tai, bất ổn thương mại và áp lực lạm phát vẫn có thể ảnh hưởng đến sức mua và chi phí vận hành của các nhà bán lẻ. Dù vậy, nhìn chung, thị trường bán lẻ Hà Nội được kỳ vọng duy trì ổn định đến cuối năm 2025, với giá thuê khu vực trung tâm duy trì ổn định, và khu vực ngoài trung tâm có thể tăng nhẹ khoảng 5%.