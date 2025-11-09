“Dở khóc dở cười” khi bán chung cư thời “sốt giá”, lãi gấp 2 nhưng khó mua được nhà mới

Tiếc nuối vì giá chung cư tiếp tục tăng

Thời gian qua, dù nguồn cung chung cư đã được cải thiện nhưng giá bán mới vẫn liên tục tăng, theo đó thúc đẩy giá chung cư cũ tiếp tục leo thang. Điều này đã đẩy nhiều người vào cảnh “dở khóc dở cười” khi bán chung cư lãi gấp 2 lần nhưng không mua được nhà mới.

Giữa tháng 6, anh Nguyễn Tuấn Khang (Tây Mỗ, Hà Nội) hoàn tất chuyển nhượng căn chung cư 2 phòng ngủ với diện tích 62m2 với mức giá 5,4 tỷ đồng. Anh cho biết, căn hộ này được vợ chồng anh mua lại cách đây 3 năm với mức giá hơn 2,7 tỷ đồng. Như vậy, kể khi mua đến lúc bán anh đã lãi gần gấp 2 lần.

“Khi đó, môi giới liên tục gọi ngỏ ý mua lại với giá cao nên tôi cũng dao động. Tôi nghĩ lúc đó đã là đỉnh giá, nếu không bán nhanh chẳng may giá lại xuống, cơ hội muốn đổi nhà cũng mất. Hàng xóm xung quanh nhà tôi khi đó cũng có nhiều người bán đi để thêm tiền mua nhà đẹp hơn”, anh nói.

Sau khi bán, anh Khang thuê một căn chung cư ở cùng tòa nhà để ở tạm trong thời gian tìm nhà mới. Tuy nhiên, đến nay anh vẫn chưa tìm được nhà mới và giá chung cư vẫn tiếp tục tăng.

“Mới cuối tháng 10 hàng xóm của tôi đã bán căn nhà tương tự với giá 5,7 tỷ đồng. Như vậy, nếu mua lại căn nhà tương tự căn nhà cũ tôi cũng phải thêm vài trăm triệu đồng chưa nói tới to đẹp hơn. Nghĩ đến lại tiếc, từ hôm đó tới nay vợ tôi liên tục thở dài vì bị hớ mất vài trăm triệu đồng khi bán sớm”, anh Khang nói.

Tình cảnh tương tự cũng đến với anh Trần Văn Hải (Hà Đông, Hà Nội). Căn hộ của anh có diện tích 74m2, thiết kế 2 phòng ngủ mới được chuyển nhượng vào đầu tháng 9 với mức giá 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay căn hộ này đã tăng giá lên 6,5 tỷ đồng, tăng 500 triệu đồng chỉ sau 2 tháng.

“Bán giá 6 tỷ đồng là tôi đã lãi gần gấp 2 lần so với lúc mua, không nghĩ giá chung cư tiếp tục tăng cao hơn nữa. Dù tôi đã mua được nhà mới nhưng nghĩ làm gì ra số tiền 400 triệu đồng chỉ trong thời gian ngắn như vậy”, anh Hải nói.

Giá chung cư sẽ còn tăng

Tại báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý III của Bộ Xây dựng, giá giao dịch bất động sản, nhà ở trong 3 tháng vừa qua cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, giá chung cư vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao. Các dự án mới mở bán có giá trung bình 78 triệu đồng/m2, hơn 30% nguồn cung mới có giá từ 100 triệu đồng/m2 trở lên.

Trong quý III/2025, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng mạnh, trung bình đạt 95 triệu đồng/m2; hơn 43% nguồn cung mới có giá trên 120 triệu đồng/m2.

Theo bà Nguyễn Hoài An – Giám đốc cấp cao CBRE chi nhánh Hà Nội, tại hai đô thị lớn, nguồn cung căn hộ cao cấp đang chiếm ưu thế, với mức giá chào bán từ 120 triệu đồng/m2 trở lên, khiến mặt bằng giá toàn thị trường tăng vọt 31–41% chỉ trong một năm.

Trên thị trường chuyển nhượng, mặt bằng chung cư cũng tăng 19% theo năm, bình quân 58 triệu đồng/m2. Đà đi lên này chậm hơn so cùng kỳ 2024, nhưng đã vượt hai quý đầu năm nay.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng, nguồn cung chung cư đã tăng trong thời gian qua nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Bên cạnh đó, phần lớn nguồn cung mới tiếp tục được hoàn thiện ở mức tiêu chuẩn cao với chi phí đầu tư, chi phí đất đai tăng cao. Với mức chi phí đầu tư cao như hiện nay, mặt bằng giá chung cư sơ cấp vẫn tiếp tục đi lên.

Tuy nhiên, ông cho rằng, trong ngắn hạn từ nay tới cuối năm, giá căn hộ tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng do chi phí đầu vào tăng cao và kỳ vọng sinh lời của nhà đầu tư vẫn ở mức cao. Một bộ phận lớn nhà đầu tư hiện không chịu áp lực tài chính đáng kể, bao gồm áp lực từ chi phí vốn vay, nên chưa có động lực điều chỉnh giảm giá bán.