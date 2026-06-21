"Dở khóc dở cười" tại World Cup: Nữ MC xinh đẹp ướt sũng người vì sự cố ngay trên sóng trực tiếp

Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 không chỉ cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng đỉnh cao mà còn mang lại những khoảnh khắc hậu trường vô cùng giải trí. Trong trận đấu kịch tính tại bảng G giữa đội tuyển Mỹ và Australia kết thúc rạng sáng 20/6 tại Seattle, một sự cố hy hữu đã khiến cộng đồng mạng bàn tán dữ dội khi nữ phóng viên thể thao Jenny Taft của đài FOX Sports bất ngờ trở thành "nạn nhân" của hệ thống phun nước tự động trên sân.

Khi trận đấu đang bước vào hiệp hai và đội tuyển Mỹ đang tạm dẫn trước, Jenny Taft như thường lệ đang tác nghiệp sát đường biên để cập nhật những diễn biến nóng hổi nhất cho khán giả truyền hình. Đúng lúc này, hệ thống béc phun nước ngầm của sân vận động Seattle bỗng nhiên kích hoạt ngoài dự kiến, xoay thẳng về phía khu vực tác nghiệp của đài FOX Sports.

Bị bất ngờ bởi làn nước xối xả, nữ phóng viên kỳ cựu hoàn toàn không kịp trở tay. Dù bị ướt sũng chỉ trong vài giây, Jenny Taft vẫn chứng minh bản lĩnh và sự chuyên nghiệp đỉnh cao của mình. Thay vì hoảng loạn hay rời bỏ vị trí, cô nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ, hài hước ứng biến với tình huống và tiếp tục hoàn thành phần dẫn trên sóng của mình mà không hề ngắt quãng.

Nữ MC bản lĩnh dù gặp sự cố (Ảnh: FoxSport)

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc "dở khóc dở cười" này ngay lập tức làm mưa làm gió trên các nền tảng mạng xã hội như X và TikTok. Người hâm mộ và các đồng nghiệp đã dành cơn mưa lời khen cho sự chuyên nghiệp, duyên dáng cũng như tinh thần lạc quan của Jenny trước sự cố kỹ thuật khó đỡ này.

Trận đấu sau đó khép lại với chiến thắng thuyết phục 2–0 nghiêng về đội tuyển Mỹ. Tuy nhiên, bên cạnh màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ trên sân, hình ảnh nữ phóng viên Jenny Taft bản lĩnh "chiến đấu" với vòi phun nước là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ và vui nhộn nhất của kỳ World Cup năm nay.

Jenny Taft xuất hiện trong nhiều chương trình của FIFA (Ảnh: Getty)