Doanh nghiệp có doanh thu gần gấp đôi Hòa Phát, Thế Giới Di Động, Vietnam Airlines… kiếm hơn 750 tỷ mỗi ngày, lợi nhuận bất ngờ giảm mạnh

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex – mã PLX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2025 với doanh thu thuần đạt gần 67.900 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ 2024. Bình quân mỗi ngày, “đại gia” xăng dầu kiếm 754 tỷ đồng. Con số này gần gấp đôi Hòa Phát, Thế Giới Di Động, Vietnam Airlines… và chỉ thấp hơn duy nhất Vingroup trên sàn chứng khoán.

Doanh thu sụt giảm nhưng các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lại tăng cao. Kết quả, Petrolimex lãi sau thuế 211 tỷ đồng, giảm đến 81% so với cùng kỳ 2024. Đây là mức lợi nhuận thấp thứ 2 trong vòng 10 quý trở lại đây của nhà bán lẻ xăng dầu này, chỉ cao hơn đôi chút so với quý 3/2024.

Với hệ thống lên đến 5.500 cửa hàng trên toàn quốc, Petrolimex là nhà phân phối và bán lẻ xăng dầu số 1 Việt Nam chiếm khoảng 50% thị phần nội địa. Tính đến cuối quý 1/2025, tổng tài sản của Petrolimex ở mức hơn 80.000 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Doanh nghiệp có hơn 30.000 tỷ tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn).

Đánh giá về năm 2025, ban lãnh đạo Petrolimex dự báo tình hình thế giới và khu vực dự báo vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, khó lường, khó dự báo. Ở trong nước, Đảng và Chính phủ đang quyết liệt thực hiện tinh giản bộ máy, hoàn thiện thể chế đồng thời đặt mục tiêu nền kinh tế tăng trưởng 8% trở lên, là năm quan trọng, tăng tốc và bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021-2025, tạo đà hướng tới kỷ nguyên mới.

Đối với riêng Petrolimex, 2025 là năm cuối thực hiện kế hoạch 2020 - 2025, do đó năm nay, tập đoàn đặt mục tiêu sản lượng xăng dầu xuất bán hợp nhất là hơn 17 triệu m3, tăng 8% so với thực hiện năm 2024. Tuy nhiên, chỉ tiêu doanh thu hợp nhất giảm 13%, về mức 248.000 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất trước thuế giảm 19% so với thực hiện 2024, về mức 3.200 tỷ đồng. Cổ tức năm 2025 dự kiến tỷ lệ 10%.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng sản lượng 8% và các chỉ tiêu kinh doanh, Petrolimex sẽ đàm phán hợp đồng hiệu quả với các nhà máy lọc dầu trong nước, đồng thời nghiên cứu để mở rộng quan hệ đối tác với các nhà cung cấp, quản lý tồn kho hợp lý theo diễn biến thị trường, đảm bảo đủ nguồn hàng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

Petrolimex sẽ ưu tiên phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu (CHXD), trạm dừng nghỉ tại các tuyến cao tốc, trục lộ chính, địa bàn trọng điểm; Thúc đẩy phương án thuê cửa hàng hoặc hợp tác kinh doanh nhằm tối ưu chi phí đầu tư, giảm rủi ro trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng.

Đồng thời đẩy mạnh cải tạo, sửa chữa CHXD theo chiều sâu nhằm mục tiêu tăng năng suất lao động và tăng sản lượng; đối với CHXD sản lượng cao; Nghiên cứu kéo dài thời gian bán hàng ở một số CHXD có khả năng (các trục quốc lộ, tuyến đường có mật độ xe di chuyển cao,…).

Tập đoàn sẽ hướng đến hoàn thành đúng tiến độ các dự án trạm dừng nghỉ giai đoạn 1 và tiếp tục tham gia dự thầu giai đoạn 2; triển khai dự án trạm dịch vụ xe tải theo kế hoạch năm 2025.

Bên cạnh việc triển khai phát triển CHXD, trạm dừng nghỉ, Petrolimex sẽ nghiên cứu Dự án đầu tư kho - cảng xăng dầu Lạch Huyện; Tham gia đầu tư, sở hữu, vận hành kho xăng dầu hàng không, hệ thống tra nạp ngầm, xuất cấp nhiên liệu hàng không trong Cảng sân bay Long Thành và tuyến ống, kho ngoài Cảng quốc tế Long Thành.