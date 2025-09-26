Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doanh nghiệp của ông Vũ Đình Độ bỏ ra hơn 6.000 tỷ đồng mua hơn 300 triệu cổ phiếu Tasco, trở thành cổ đông tổ chức lớn nhất

26-09-2025 - 00:01 AM | Doanh nghiệp

Trước giao dịch, cả ông Vũ Đình Độ và VII Holding đều không sở hữu cổ phiếu HUT nào.

Doanh nghiệp của ông Vũ Đình Độ bỏ ra hơn 6.000 tỷ đồng mua hơn 300 triệu cổ phiếu Tasco, trở thành cổ đông tổ chức lớn nhất- Ảnh 1.

Ngày 23/9/2025, Công ty cổ phần Tasco (Tasco, mã CK: HUT) nhận được thông báo về việc CTCP VII Holding đã thực hiện giao dịch mua 302,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 28,32% vốn điều lệ của Tasco. Theo đó, VII Holding chính thức trở thành cổ đông tổ chức lớn nhất của Tasco.

Giao dịch được thực hiện theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tasco thông qua.﻿

VII Holding là công ty do ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch HĐQT Tasco làm Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật. ﻿

Trước giao dịch, cả ông Vũ Đình Độ và VII Holding đều không sở hữu cổ phiếu HUT.

VII Holding được thành lập vào tháng 5/2024, có vốn điều lệ 1.000 tỷ, trong đó ông Vũ Đình Độ sở hữu 65% vốn điều lệ, 2 cổ đông còn lại là ông Vũ Đức Trí sở hữu 10% và ông Phạm Quốc Khánh sở hữu 25%.

Phương thức giao dịch là thỏa thuận trên sàn giao dịch chứng khoán, thời gian thực hiện trong 3 ngày là 15/9, 17/9 và 18/9/2025 với số lượng mua thêm lần lượt là 77,9 triệu, 106,1 triệu và 35,5 triệu cổ phiếu. ﻿

Doanh nghiệp của ông Vũ Đình Độ bỏ ra hơn 6.000 tỷ đồng mua hơn 300 triệu cổ phiếu Tasco, trở thành cổ đông tổ chức lớn nhất- Ảnh 2.

Ước tính theo giá cổ phiếu HUT kết phiên ngày 15/9 là 20.100 đồng/cp, dự kiến số tiền VII Holding phải ﻿chi ra cho hơn 302 triệu cổ phiếu HUT là hơn 6.000 tỷ đồng.

Tháng 8 vừa qua, Tasco đã phát hành thành công gần 175,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, qua đó tăng vốn điều lệ lên gần 10.683 tỷ đồng. Trước đó, VETC - Công ty con của Tasco cũng thu hút thành công khoản đầu tư 500 tỷ đồng từ IFC thông qua hình thức trái phiếu chuyển đổi.

﻿Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, HUT ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 15.351 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 114 tỷ đồng, tăng 25%.

Doanh nghiệp của ông Vũ Đình Độ đăng ký mua hơn 320 triệu cổ phiếu Tasco, ước tính chi hơn 5.800 tỷ đồng

Phụng Tiên

