Doanh nghiệp của ông Vũ Đình Độ đăng ký mua hơn 320 triệu cổ phiếu Tasco, ước tính chi hơn 5.800 tỷ đồng

04-09-2025 - 17:09 PM | Doanh nghiệp

Ước tính theo giá cổ phiếu HUT hiện tại là 18.200 đồng/cp, dự kiến số tiền VII Holding phải chi ra cho hơn 320 triệu cổ phiếu HUT là hơn 5.800 tỷ đồng.

Doanh nghiệp của ông Vũ Đình Độ đăng ký mua hơn 320 triệu cổ phiếu Tasco, ước tính chi hơn 5.800 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ngày 04/09/2025, Công ty Cổ phần Tasco (mã CK: HUT) đã nhận được thông báo từ Công ty Cổ phần VII Holding (VII Holding) về việc thực hiện giao dịch để sở hữu 30% cổ phần của Tasco, tương ứng với 320.485.000 cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tasco thông qua.

VII Holding là công ty do ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch HĐQT Tasco làm Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật. ﻿

VII Holding được thành lập vào tháng 5/2024, có vốn điều lệ 1.000 tỷ, trong đó ông Vũ Đình Độ sở hữu 65% vốn điều lệ, 2 cổ đông còn lại là ông Vũ Đức Trí sở hữu 10% và ông Phạm Quốc Khánh sở hữu 25%.

Trước giao dịch, cả ông Vũ Đình Độ và VII Holding đều không sở hữu cổ phiếu HUT.

Phương thức giao dịch là thỏa thuận trên sàn giao dịch chứng khoán, thời gian thực hiện dự kiến từ 10/9 đến 9/10/2025.﻿

Ước tính theo giá cổ phiếu HUT hiện tại là 18.200 đồng/cp, dự kiến số tiền VII Holding phải ﻿chi ra cho hơn 320 triệu cổ phiếu HUT là hơn 5.800 tỷ đồng.

Doanh nghiệp của ông Vũ Đình Độ đăng ký mua hơn 320 triệu cổ phiếu Tasco, ước tính chi hơn 5.800 tỷ đồng- Ảnh 2.

Trong tháng 8 vừa qua, Tasco đã phát hành thành công gần 175,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, qua đó tăng vốn điều lệ lên gần 10.683 tỷ đồng. Trước đó, VETC - Công ty con của Tasco cũng thu hút thành công khoản đầu tư 500 tỷ đồng từ IFC thông qua hình thức trái phiếu chuyển đổi.

﻿Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, HUT ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 15.351 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 114 tỷ đồng, tăng 25%.

Tasco tăng vốn điều lệ vượt 10.600 tỷ đồng sau đợt chào bán cổ phiếu

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

