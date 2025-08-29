Tasco tăng vốn điều lệ vượt 10.600 tỷ đồng sau đợt chào bán cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tasco (MCK: HUT, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu riêng ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024 và tăng vốn điều lệ.

Theo đó, kết thúc thời gian phân phối từ ngày 7/7/2025 đến ngày 20/8/2025, Tasco đã chào bán thành công gần 175,8 triệu cổ phiếu cho 9.168 cổ đông, còn lại hơn 2,7 triệu cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết do cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới phát hành.

Ảnh minh họa

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền Tasco thu được là hơn 1.757,7 tỷ đồng.

Theo phương án phát hành trước đó, doanh nghiệp sẽ dùng số tiền thu được để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, góp vốn sản xuất kinh doanh, cụ thể là đầu tư góp vốn để tăng vốn điều lệ cho các công ty con gồm Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco, Công ty Cổ phần VETC, Công ty Cổ phần Tasco Auto.

Sau đợt chào bán, tổng số lượng cổ phiếu của Tasco tăng từ hơn 892,5 triệu cổ phiếu lên gần 1,1 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 8.925 tỷ đồng lên gần 10.683 tỷ đồng.

Thời điểm thay đổi vốn là ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành văn bản thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty.

Liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu lần này, ngày 15/8/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia đã mua vào thành công 3,5 triệu cổ phiếu HUT thông qua thực hiện 17,5 triệu quyền mua cổ phiếu.

Được biết, ộng Bùi Quang Bách- Thành viên HĐQT của Tasco hiện cũng đang giữ chức vụ Thành viên HĐQT của Chứng khoán Quốc Gia.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, Tasco ghi nhận doanh thu thuần gần 8.237,6 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 75,6 tỷ đồng, tăng 28,1%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Tasco mang về doanh thu thuần gần 15.213,6 tỷ đồng, tăng 29,8% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 112,6 tỷ đồng, tăng 23,6%.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 31.603,2 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 7.406 tỷ đồng, chiếm 23,4% tổng tài sản; tài sản cố định hơn 6.697 tỷ đồng, chiếm 21,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 20.057,5 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 12.412,7 tỷ đồng, chiếm 61,9% tổng nợ.



