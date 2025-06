Doanh nghiệp đầu tiên hé lộ kết quả kinh doanh quý 2/2025

Ngày 2/6/2025, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC – Đạm Cà Mau, mã cổ phiếu DCM) đã tổ chức gặp gỡ nhà đầu tư để chia sẻ bức tranh kinh doanh 6 tháng đầu năm và hé lộ chiến lược phát triển dài hạn. Sự kiện có sự tham gia của ông Trần Ngọc Nguyên – Chủ tịch PVCFC, ông Văn Tiến Thanh – Tổng Giám đốc PVCFC, ông Nguyễn Đức Hạnh – Thành viên HĐQT cùng các nhà đầu tư.

Đạm Cà Mau cho biết kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp Sản lượng sản xuất urê quy đổi ước đạt 501 nghìn tấn (55% kế hoạch và tương đương so với cùng kỳ), sản lượng NPK đạt 136 nghìn tấn (62% kế hoạch, tăng 40% so với cùng kỳ), đạm chức năng đạt 70 nghìn tấn (58% kế hoạch, tương đương 94% so với cùng kỳ năm 2024).

Tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng ước đạt 9.591 tỷ đồng (68% kế hoạch, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2024), lợi nhuận trước thuế 1.054 tỷ đồng (vượt 21% so với kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2024).

Như vậy. ước tính riêng trong quý 2/2025, doanh thu đạt khoảng 6.200 tỷ đồng, tăng trưởng 60% so với cùng kỳ năm trước và LNTT đạt 600 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với quý 2/2024 song đã tăng trưởng 32% so với quý liền trước.

Năm 2025, Đạm Cà Mau đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 13.983 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 774 tỷ đồng; tăng 0,3% về doanh thu song giảm 46% về lợi nhuận so với năm 2024. Chỉ tiêu cổ tức năm 2025 dự kiến là 10% vốn điều lệ. Kế hoạch này sẽ được trình cổ đông thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên dự kiến diễn ra vào 16/6 tới đây.

Trong báo cáo mới nhất, Chứng khoán Yuanta cho biết ban lãnh đạo Đạm Cà Mau vẫn tin tưởng giá phân bón, đặc biệt là phân ure sẽ tiếp tục tích cực trong giai đoạn 2025–2030, nhờ vào nhu cầu gia tăng, đặc biệt là từ Campuchia, nơi diện tích đất canh tác dự kiến sẽ tăng gấp đôi và DCM hiện đang nắm giữ 40% thị phần phân ure tại khu vực này. Bên cạnh đó, việc đóng cửa nhà máy ure sử dụng than đá do các yêu cầu tuân thủ ESG nghiêm ngặt hơn và mở rộng công suất sản xuất mới đang bị hạn chế cũng sẽ tác động tích cực tới giá phân bón.

Về hoạt động mở rộng thị phần, Đạm Cà mau đặt mục tiêu mở rộng thị phần ure tại khu vực Tây Nam Bộ từ 61% lên 72% trong ngắn hạn. Về dài hạn, DCM có kế hoạch tăng khối lượng xuất khẩu NPK sang Campuchia từ 20.000 tấn/ năm lên 100.000 tấn/năm. Ngoài ra, DCM có kế hoạch ra mắt các dòng sản phẩm phân bón hữu cơ và phân bón sinh học chất lượng cao vào đầu năm 2026 tuy nhiên chi tiết hiện chưa được tiết lộ.

Yuanta cũng cho biết doanh nghiệp phân bón này có kế hoạch đầu tư 200 triệu USD vào sản xuất khí công nghiệp và hóa chất liên quan đến phân bón giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu doanh thu 5–6 nghìn tỷ đồng. Dự án này sẽ tập trung vào việc thu gom và xử lý các khí N₂, O₂, Ar, H₂, và CO₂. Song song, Đạm Cà Mau cũng có kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực chế biến sau thu hoạch, với mục tiêu xây dựng một chuỗi giá trị tích hợp từ vùng trồng đến chế biến sâu các sản phẩm dùng trong thực phẩm, đồ uống, dược phẩm và mỹ phẩm.