Doanh nghiệp dệt may vẫn chia cổ tức đều đặn 10-20%/năm đã bị hủy tư cách đại chúng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 kể từ ngày 27/05/2025. Thông báo không nêu rõ nguyên nhân.

Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 có địa chỉ tại số 60 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng. Người đại diện theo pháp luật là bà Phạm Thị Xuân Nguyệt, Tổng giám đốc.



Công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400100457 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 27/03/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 20/11/2018.



Trên thị trường chứng khoán, tính đến ngày bị hủy tư cách đại chúng, cổ phiếu HCB của Dệt may 29/3 có giá là 11.400 đồng/cp. Thời điểm cao nhất, cổ phiếu này có giá là hơn 27.000 đồng/cp.

Cổ phiếu HCB thường trắng thanh khoản, điều này xuất phát từ việc cổ đông ưu tiên nắm giữ cổ phiếu để hưởng quyền chia cổ tức.

Về cơ cấu cổ đông, Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 không ghi nhận cổ đông là tổ chức mà chủ yếu là các cá nhân và các lãnh đạo, cán bộ công ty nắm giữ.



Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 là đơn vị chi trả cổ tức rất đều đặn. Từ năm 2019, doanh nghiệp chia cổ tức hàng năm với tỷ lệ 10-20%.



Về tốc độ tăng trưởng, doanh thu các năm 2022, 2023, 2024 đạt lần lượt là 938, 796, và 786 tỷ đồng. Trong các năm này, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp chỉ đạt từ 19 - 23 tỷ đồng.