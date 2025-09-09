Doanh nghiệp dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc báo lãi bán niên 1 tỷ đồng

Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn báo lãi 1 tỷ đồng

Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính nửa đầu năm 2025, Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn (Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn) báo lãi sau thuế 1 tỷ đồng, cao hơn mức 62 triệu đồng ghi nhận cùng kỳ.



Tính đến cuối quý II/2025, vốn chủ sở hữu ghi nhận gần 456 tỷ đồng, tăng vọt so với mức 49 tỷ đồng hồi cuối quý II/2024.

Hệ số nợ phải/vốn chủ sở hữu là 3,56 lần, tương đương tổng nợ phải trả 1.625 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp phát sinh 400 tỷ đồng vay ngân hàng, dư nợ trái phiếu 1.200 tỷ đồng, nợ phải trả khác tăng lên gần 25 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn đang lưu hành trái phiếu mã XKSCH2429001 trị giá 1.200 tỷ đồng, được phát hành ngày 19/9, hoàn tất vào ngày 27/9, có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 19/9/2029.

Trong nửa đầu năm 2025, doanh nghiệp đã thanh toán hơn 73 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu trên.

Tài sản bảo đảm để phát hành trái phiếu là toàn bộ quyền đòi nợ, khoản phải thu, quyền hưởng hoa lợi, lợi tức, lợi ích khác trị giá được bằng tiền phát sinh từ việc khai thác, kinh doanh, hợp tác đầu tư/góp vốn/hợp tác kinh doanh/liên doanh/liên kết/mua bán/thuê/thuê mua nhà ở tại Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ), nay là thuộc tỉnh Phú Thọ.

Một phần tài sản bảo đảm khác gồm các khoản hoa lợi, lợi tức, phần giá trị/tài sản tăng thêm phát sinh từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Toàn bộ tài sản là động sản hiện có và hình thành trong tương lai thuộc Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc.

Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc có quy mô 35ha với 350 - 450 căn nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Tổng số vốn của dự án là 250 tỷ đồng.

Ngày 15/11/2018, UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) có Quyết định số: 2698/QĐ-UBND v/v phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc cho liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xanh Kỳ Sơn và Công ty Cổ phần Tập đoàn Telin

Ngày 10/4/2019, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình và liên danh nhà đầu tư ký Hợp đồng số: 06/2019/HĐ-ĐTDA và các phụ lục hợp đồng kèm theo.

Ngày 12/8/2020, UBND tỉnh Hòa Bình có Quyết định số 1835/QĐ-UBND v/v phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc.

Giới chủ phía sau Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn?

Về Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn, doanh nghiệp được thành lập tháng 9/2021 do liên danh CTCP Đầu tư Phát triển Xanh Kỳ Sơn (Idgreen Ky Son) và CTCP Tập đoàn Telin lập ra để thực hiện dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc.

Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp là 50 tỷ đồng, trong đó 99% vốn của CTCP Đầu tư Phát triển Xanh Kỳ Sơn; 1% còn lại thuộc về CTCP Tập đoàn Telin.

Sau nhiều lần thay đổi, từ tháng 7/2024, ông Khuất Hữu Việt (sinh năm 1994) trở thành Tổng giám đốc doanh nghiệp.

Từ tháng 8/2024, công ty tăng vọt vốn điều lệ lên 455 tỷ đồng với 99,89% cổ phần thuộc về CTCP Đầu tư Phát triển Xanh Kỳ Sơn, còn CTCP Tập đoàn Telin giảm sở hữu về 0,11%.

Ông Khuất Hữu Việt cũng đồng thời là người đại diện pháp luật của Idgreen Ky Son và Công ty cổ phần Đầu tư Solaris Việt Nam.

Tính đến ngày 18/9/2024, ông Khuất Hữu Việt sở hữu ít nhất 44,5 triệu cổ phần, tương đương 89% vốn điều lệ Idgreen Ky Son.

Ông Việt cùng vợ là bà Nguyễn Thị Hằng cũng sở hữu 4,35 triệu cổ phần, tương đương 30% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Solaris Việt Nam. Tháng 6/2025, vợ chồng ông Việt sử dụng số cổ phần này làm tài sản bảo đảm tại VPBank.

Về công ty mẹ của Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn, Idgreen Ky Son thành lập tháng 12/2016. Từ tháng 1/2022 đến tháng 1/2024, người giữ chức Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp là ông Phan Văn Điền.

Được biết, ông Phan Văn Điền là cổ đông sáng lập, đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Solaris Việt Nam. Doanh nghiệp này là đối tác của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã HPX) khi từng cùng nắm giữ cổ phần Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang.

Ông Khuất Hữu Việt là người đại diện Idgreen Ky Son từ tháng 7/2024. Cũng trong thời gian này, công ty tăng vọt vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 455 tỷ đồng.

Hồi cuối năm 2023, HPX từng thông qua nghị quyết của HĐQT về việc nhận chuyển nhượng 4,99 triệu cổ phần của Idgreen Ky Son, tương đương 99,8% vốn của đơn vị này.

Hải Phát cho biết tổng giá trị nhận chuyển nhượng cổ phần khoảng 434,4 tỷ đồng, tương đương mỗi cổ phần có giá khoảng 87.000 đồng. Tuy nhiên, sau đó không có thêm thông tin gì về thương vụ này.