Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp liên quan Bến Thành Group bị cưỡng chế thuế hơn 38 tỷ đồng

22-09-2025 - 14:53 PM | Doanh nghiệp

Thuế tỉnh Quảng trị vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với CTCP Du lịch Sài Gòn Quảng Bình- công ty liên kết của Bến Thành Group, số tiền bị cưỡng chế hơn 38 tỷ đồng.

Mới đây, Thuế tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 557/QĐ-QTR-KĐT về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Theo đó, cơ quan này đã quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Quảng Bình, số tiền bị cưỡng chế là gần 38,1 tỷ đồng.

Lý do bị cưỡng chế là do doanh nghiệp có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Thuế tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trích tiền từ tài khoản của Du lịch Sài Gòn Quảng Bình để nộp vào tài khoản số 7111 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XII - Phòng Nghiệp vụ 2.

Doanh nghiệp liên quan Bến Thành Group bị cưỡng chế thuế hơn 38 tỷ đồng- Ảnh 1.

Dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh

Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 15/9/2025 đến ngày 14/10/2025.

Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Quảng Bình được thành lập từ ngày 16/9/2004, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực khách sạn. Trụ sở chính đặt tại số 20, Quách Xuân Kỳ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày 20/9/2025, Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Du lịch Sài Gòn Quảng Bình là ông Hồ Lê Thanh Quang (SN 1978).

Được biết, Du lịch Sài Gòn Quảng Bình là công ty liên kết của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV (Bến Thành Group).

Theo đó, tại báo cáo tài chính quý II/2025 của Bến Thành Group, doanh nghiệp này đang đầu tư dài hạn vào Du lịch Sài Gòn Quảng Bình số tiền 13 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 20% (tính đến ngày 30/6/2025).

Bến Thành Group là doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ ngày 18/8/2010, ngành nghề kinh doanh chính gồm dịch vụ, thương mại, logistics. Trụ sở chính đặt tại số 27 Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, TP.HCM.

Tại thời điểm ngày 19/11/2015, Bến Thành Group thực hiện tăng vốn điều lệ từ hơn 1.707 tỷ đồng lên hơn 1.936 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

Cập nhật mới nhất ngày 13/11/2024, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Người đại diện theo pháp luật của Bến Thành Group là ông Phan Văn Quang (SN 1965).

Quay trở lại với Du lịch Sài Gòn Quảng Bình, doanh nghiệp được biết đến là chủ đầu tư của dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh, thuộc bán đảo Bảo Ninh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Dự án này được UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2009, được cấp giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ 2 vào năm 2019.

Dự án có quy mô 4,25 ha, tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là 425 tỷ đồng. Mặc dù được cấp giấy chứng nhận đầu tư hơn 15 năm qua, tuy nhiên dự án bị chậm tiến độ nhiều năm, đến nay dự án mới chỉ dừng lại ở phần thô tòa nhà khách sạn (tầng 12/19). Khối lượng hoàn thành dự án theo tính toán khoảng 150 tỷ đồng.

Trước đây, sau khi bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình (cũ) nhắc nhở, đốc thúc, Du lịch Sài Gòn Quảng Bình đưa ra cam kết sẽ hoàn thành phần thô khối khách sạn dự án vào cuối tháng 8/2020. Tuy vậy, nhà đầu tư đã không thực hiện đúng cam kết.


Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
PV GAS được chấp thuận đầu tư dự án Kho LNG Bắc Trung bộ 26.700 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

PV GAS được chấp thuận đầu tư dự án Kho LNG Bắc Trung bộ 26.700 tỷ đồng tại Hà Tĩnh Nổi bật

Chủ tịch nước Lương Cường công du Mỹ: Costco kỳ vọng nhập 1 tỷ USD hàng Việt, Boeing giao máy bay, mở đường cho chuỗi cung ứng Việt

Chủ tịch nước Lương Cường công du Mỹ: Costco kỳ vọng nhập 1 tỷ USD hàng Việt, Boeing giao máy bay, mở đường cho chuỗi cung ứng Việt Nổi bật

Thủ tướng khen 'kỳ tích' hồi sinh thần tốc cầu Phong Châu của DN Quốc phòng: Tiết kiệm 300 tỷ, xong trong 10 tháng, 5 ngày nữa khánh thành

Thủ tướng khen 'kỳ tích' hồi sinh thần tốc cầu Phong Châu của DN Quốc phòng: Tiết kiệm 300 tỷ, xong trong 10 tháng, 5 ngày nữa khánh thành

11:10 , 22/09/2025
Kinh Bắc (KBC) chuẩn bị làm khu công nghiệp thứ 4 ở Bắc Ninh, tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng

Kinh Bắc (KBC) chuẩn bị làm khu công nghiệp thứ 4 ở Bắc Ninh, tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng

10:32 , 22/09/2025
Hưng Thịnh Land được chấp thuận kéo dài kỳ hạn 1 lô trái phiếu thêm 2 năm

Hưng Thịnh Land được chấp thuận kéo dài kỳ hạn 1 lô trái phiếu thêm 2 năm

09:06 , 22/09/2025
Viettel Construction ra mắt giải pháp thang máy trọn gói trên toàn quốc

Viettel Construction ra mắt giải pháp thang máy trọn gói trên toàn quốc

08:00 , 22/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên