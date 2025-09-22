Doanh nghiệp liên quan Bến Thành Group bị cưỡng chế thuế hơn 38 tỷ đồng

Mới đây, Thuế tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 557/QĐ-QTR-KĐT về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Theo đó, cơ quan này đã quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Quảng Bình, số tiền bị cưỡng chế là gần 38,1 tỷ đồng.

Lý do bị cưỡng chế là do doanh nghiệp có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Thuế tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trích tiền từ tài khoản của Du lịch Sài Gòn Quảng Bình để nộp vào tài khoản số 7111 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XII - Phòng Nghiệp vụ 2.

Dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh

Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 15/9/2025 đến ngày 14/10/2025.

Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Quảng Bình được thành lập từ ngày 16/9/2004, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực khách sạn. Trụ sở chính đặt tại số 20, Quách Xuân Kỳ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày 20/9/2025, Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Du lịch Sài Gòn Quảng Bình là ông Hồ Lê Thanh Quang (SN 1978).

Được biết, Du lịch Sài Gòn Quảng Bình là công ty liên kết của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV (Bến Thành Group).

Theo đó, tại báo cáo tài chính quý II/2025 của Bến Thành Group, doanh nghiệp này đang đầu tư dài hạn vào Du lịch Sài Gòn Quảng Bình số tiền 13 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 20% (tính đến ngày 30/6/2025).

Bến Thành Group là doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ ngày 18/8/2010, ngành nghề kinh doanh chính gồm dịch vụ, thương mại, logistics. Trụ sở chính đặt tại số 27 Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, TP.HCM.

Tại thời điểm ngày 19/11/2015, Bến Thành Group thực hiện tăng vốn điều lệ từ hơn 1.707 tỷ đồng lên hơn 1.936 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

Cập nhật mới nhất ngày 13/11/2024, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Người đại diện theo pháp luật của Bến Thành Group là ông Phan Văn Quang (SN 1965).

Quay trở lại với Du lịch Sài Gòn Quảng Bình, doanh nghiệp được biết đến là chủ đầu tư của dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh, thuộc bán đảo Bảo Ninh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Dự án này được UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2009, được cấp giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ 2 vào năm 2019.

Dự án có quy mô 4,25 ha, tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là 425 tỷ đồng. Mặc dù được cấp giấy chứng nhận đầu tư hơn 15 năm qua, tuy nhiên dự án bị chậm tiến độ nhiều năm, đến nay dự án mới chỉ dừng lại ở phần thô tòa nhà khách sạn (tầng 12/19). Khối lượng hoàn thành dự án theo tính toán khoảng 150 tỷ đồng.

Trước đây, sau khi bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình (cũ) nhắc nhở, đốc thúc, Du lịch Sài Gòn Quảng Bình đưa ra cam kết sẽ hoàn thành phần thô khối khách sạn dự án vào cuối tháng 8/2020. Tuy vậy, nhà đầu tư đã không thực hiện đúng cam kết.



