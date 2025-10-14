Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doanh nghiệp liên quan Chủ tịch Bùi Thành Nhơn đăng ký bán hơn 2 triệu cổ phiếu NVL

14-10-2025 - 19:36 PM

Diamond Properties vừa đăng ký bán ra 2,15 triệu cổ phiếu NVL nhằm mục đích cân đối danh mục đầu tư của công ty.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty.

Theo đó, Công ty Cổ phần Diamond Properties vừa đăng ký bán ra 2,15 triệu cổ phiếu NVL nhằm mục đích cân đối danh mục đầu tư của công ty. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và hoặc thỏa thuận từ ngày 17/10/2025 đến ngày 31/10/2025.

Nếu giao dịch thành công, Diamond Properties sẽ giảm sở hữu cổ phiếu NVL từ hơn 165,4 triệu cổ phiếu xuống còn gần 163,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 8,079% xuống còn 7,974% vốn tại Novaland.

Ảnh minh họa

Tạm tính giá cổ phiếu NVL theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 14/10/2025 là 15.500 đồng/cổ phiếu, ước tính Diamond Properties sẽ thu về khoảng hơn 33,3 tỷ đồng nếu bán ra thành công số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Được biết, ông Bùi Thành Nhơn- Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland, đang là Người quản lý doanh nghiệp của Diamond Properties.

Cũng tại văn bản thông báo này cho thấy, Chủ tịch Bùi Thành Nhơn đang sở hữu gần 96,8 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,726% vốn tại Novaland.

Trước đó, tính đến ngày 9/10/2025, Novaland đã hoàn tất chào bán 48,7 triệu cổ phiếu ESOP cho 393 cán bộ nhân viên. Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Novaland thu về hơn 487,5 tỷ đồng, dự kiến được sử dụng để bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh, vốn lưu động của công ty.

Cùng ngày, Novaland cũng hoàn tất phân phối 48,75 triệu cổ phiếu ESOP thưởng cho 577 người lao động. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán. Mục đích của các đợt phát hành cổ phiếu ESOP của Novaland lần này nhằm ghi nhận sự đóng góp của người lao động trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty.

Đồng thời thu hút và khuyến khích sự gắn bó lâu dài của người lao động có năng lực và kinh nghiệm làm việc tại công ty; tạo động lực cho người lao động cùng góp sức vào sự phát triển vững mạnh của công ty và cùng hưởng những thành quả đã đạt được.

Trong danh sách các cán bộ nhân viên được phân phối cổ phiếu đợt này, Tổng giáo đốc Dương Văn Bắc được mua 7,34 triệu cổ phiếu ESOP và 7,34 triệu cổ phiếu ESOP thưởng; ông Bùi Đạt Chương - em trai Chủ tịch Bùi Thành Nhơn được mua 1,5 triệu cổ phiếu ESOP và nhận 1,5 triệu cổ phiếu ESOP thưởng...

Thời gian dự kiến chuyển giao cổ phiếu đã phát hành trong tháng 10-11/2025. Hoàn tất cả 2 đợt phát hành, Novaland nâng số lượng cổ phiếu đang lưu hành từ hơn 1,95 tỷ cổ phiếu lên gần 2,05 tỷ đơn vị, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 19.501 tỷ đồng lên hơn 20.476 tỷ đồng.


