Doanh nghiệp liên quan đến Thành viên HĐQT không tham gia đợt chào bán cổ phiếu của Nam Long

Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình vừa có báo cáo đã chuyển nhượng 16,96 triệu quyền mua cổ phiếu NLG của Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long. Giao dịch được thực hiện từ ngày 27/10/2025 đến 7/11/2025 thông qua công ty chứng khoán.



Với việc thực hiện giao dịch này, Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình sẽ không tham gia đợt chào bán cổ phiếu của Nam Long, qua đó giữ nguyên sở hữu 16,96 triệu cổ phiếu NLG. Theo tỷ lệ thực hiện, 16,96 triệu quyền mua tương đương sẽ được mua 4,4 triệu chào bán thêm của Nam Long.

Được biết, Chủ tịch HĐQT của Đầu tư Thái Bình chính là ông Nguyễn Đức Thuấn - Thành viên HĐQT Nam Long.

Tương tự, ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Nam Long đăng ký thực hiện 18,06 triệu trong tổng số 33,45 triệu quyền mua cổ phiếu NLG, tương đương được mua 4,6 triệu cổ phiếu chào bán của NLG.

Với giá bán 25.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Chủ tịch Nam Long sẽ chi ra 117,44 tỷ đồng để mua lượng cổ phiếu nói trên. Sau giao dịch, ông Nguyễn Xuân Quang dự kiến tăng nắm giữ từ 33,45 triệu cổ phiếu lên 38,25 triệu cổ phiếu.

Còn 15,38 triệu quyền mua, tương đương được mua 4 triệu cổ phiếu được Chủ tịch Nam Long đăng ký chuyển nhượng cho 2 con trai.

Trong đó, ông Nguyễn Hiệp dự kiến nhận chuyển nhượng 6,15 triệu quyền mua từ cha (tương đương được mua 1,6 triệu cổ phiếu). Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hiệp đăng ký thực hiện 3,35 triệu quyền mua, tương đương được mua 872.599 cổ phiếu mới. Nếu hoàn thành mua vào, ông Nguyễn Hiệp dự kiến sẽ sở hữu 5,8 triệu cổ phiếu NLG.

Người con trai còn lại của Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang là ông Nguyễn Nam dự kiến nhận chuyển nhượng 9,23 triệu cổ phiếu (tương đương được mua 2,4 triệu cổ phiếu) từ cha. Cùng với đó, ông Nguyễn Nam đăng ký thực hiện 2,68 triệu quyền mua, tương đương được mua 697.816 cổ phiếu mới. Nếu hoàn thành, ông Nam dự kiến nâng sở hữu lên 5,8 triệu cổ phiếu NLG.

Nam Long đang triển khai chào bán gần 100,12 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiên hữu với giá 25.000 đồng/cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:26, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 26 cổ phiếu mới. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu dự kiến từ ngày 20/10/2025 đến ngày 17/11/2025.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của Nam Long sẽ tăng từ gần 3.851 tỷ đồng lên mức gần 4.852 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.877 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 234 tỷ đồng, trong khi cùng lỗ ròng hơn 40 tỷ đồng.

Theo giải trình của Nam Long, doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng cao so với cùng kỳ chủ yếu do tăng doanh thu bán đất, căn hộ, nhà phố và biệt thự.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Nam Long mang về doanh thu thuần gần 3.941 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hơn 441 tỷ đồng, gấp 8,1 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 354 tỷ đồng, cao gấp 23 lần so với 9 tháng đầu năm trước.

Năm 2025, Nam Long đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 6.794 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 701 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 58% kế hoạch doanh thu và 50,5% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Nam Long giảm 6,4% so với đầu năm, xuống còn gần 28.387 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho gần 17.852 tỷ đồng, chiếm 62,9% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 14.020 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Trong đó, 1.442 tỷ đồng là vay ngắn hạn và 5.550 tỷ đồng vay dài hạn.