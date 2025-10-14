Doanh nghiệp lỗ lũy kế 56 tỷ bỏ tiền mua cổ phần công ty giá 609.000 đồng/cp

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro, mã CK: HTM) vừa thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Công nghệ phẩm Hải Dương (CNP Hải Dương).

Cụ thể, Hapro mua thêm 10.320 cổ phần từ các cổ đông hiện hữu. Tổng giá trị giao dịch dự kiến gần 6,3 tỷ đồng, tương ứng mức giá bình quân 609.100 đồng/cp, và giá trần chuyển nhượng không quá 700.000 đồng/cp. Sau thương vụ, Hapro sẽ nâng tỷ lệ sở hữu từ 54,13% lên tối đa 100% vốn điều lệ CNP Hải Dương.

Trước giao dịch, Hapro nắm giữ 12.180 cổ phần, tương ứng hơn 1,2 tỷ đồng vốn góp. Số cổ phần này được Hapro mua lại vào cuối tháng 9/2020 từ CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Thương mại Hà Nội (Hapro Holding) với tổng giá trị gần 16,4 tỷ đồng, tương đương mức bình quân hơn 1,35 triệu đồng/cp — gấp đôi giá bình quân của thương vụ mới.

CNP Hải Dương được thành lập năm 2005, có vốn điều lệ 2,25 tỷ đồng (22.500 cổ phần, mệnh giá 100.000 đồng/cp), trụ sở tại phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương. Doanh nghiệp do ông Phạm Anh Tuyến (sinh năm 1969) làm Giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực phân phối đồ uống như bia và rượu.

Tại thời điểm 2020, Hapro Holding là công ty liên kết của Hapro với tỷ lệ sở hữu 33,42%, nhưng đến giữa năm 2025, tỷ lệ này đã tăng lên 92,41%, biến Hapro Holding thành công ty con.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét, Hapro hiện hợp nhất kết quả kinh doanh của 6 công ty con (bao gồm Hapro Holding và CNP Hải Dương) cùng 13 công ty liên doanh, liên kết, chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực bán lẻ lương thực – thực phẩm, thương mại hạ tầng và xuất nhập khẩu.



Bất chấp việc mở rộng sở hữu và tái cấu trúc hệ sinh thái thương mại, Hapro vẫn đang đối mặt với tình trạng thua lỗ kéo dài. Trong giai đoạn 2022–2024, doanh nghiệp liên tục báo lỗ, và 6 tháng đầu năm 2025 tiếp tục âm gần 5,2 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên hơn 55,6 tỷ đồng.



Tuy nhiên, điểm sáng hiếm hoi là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đã đảo chiều, từ âm 80,5 tỷ đồng cùng kỳ 2024 sang dương 19,5 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm công nợ phải trả và chi phí lãi vay.



Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HTM giảm 7,48% trong phiên 13/10, còn 9.900 đồng/cp. Trong một tháng qua, mã này đã bốc hơi hơn 16% giá trị. Thanh khoản kém, trung bình chỉ khoảng 3.300 cổ phiếu mỗi phiên.

