Doanh nghiệp Nhà nước bắt tay Vingroup phát triển hệ thống trạm sạc xe điện thu hơn 23.000 tỷ từ bán điện sau 8 tháng

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã: POW) vừa có báo cáo ước tính kết quả kinh doanh tháng 8/2025. PV Power cho biết, tháng 8 là thời điểm cao điểm mùa mưa vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ.

FMP bình quân tháng 8 chỉ đạt khoảng 837 đồng/kWh (thấp hơn nhiều so với cùng kỳ tháng 8/2024 (1.507 đồng/kWh), cao hơn tháng 8/2023 (783 đồng/kWh); thấp hơn nhiều so với chi phí biến đổi nhiên liệu của các NMĐ than, điện khí, tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng vận hành các NMĐ của Tổng công ty.

Theo phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia từ đầu tháng 8/2025, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu tháng 8/2025 dự kiến đạt ~29,6 tỷ kWh (tăng 3,49% so với cùng kỳ tháng 8/2024). Công suất cực đại của hệ thống trong tháng 8/2025 dự kiến đạt 50.861 MW, tăng 3,89% so với cùng kỳ tháng 8/2024.

Theo đó, tổng sản lượng điện hợp đồng của các nhà máy điện (NMĐ) của PV Power ước đạt khoảng 1.332 triệu kWh và doanh thu bán điện ước đạt 2.386 tỷ đồng trong tháng 8. Trong đó, đóng góp chính bởi NMĐ Vũng Áng 1 đem lại hơn 806 tỷ đồng và NMĐ Nhơn Trạch 2 mang về 626 tỷ đồng, chiếm tổng cộng hơn 60% doanh thu.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, ﻿doanh thu bán điện ước tính đạt gần 23.079 tỷ đồng.

Về tình hình sản xuất các nhà máy điện, các NM nhiệt điện khí, nhiệt điện than của Tổng công ty chào giá bám sát Qc (và vận hành thấp hơn Qc) để tối ưu hiệu quả. Cụ thể, NM thủy điện Hủa Na được giao Qc rất cao (119 triệu kWh), ưu tiên vận hành tối đa sản lượng, tận dụng hết lượng nước về của hồ chứa.

NM điện Đakđrinh được giao Qc cao (70,5 triệu kWh) và kế hoạch vận hành của hệ thống cao (72,9 triệu kWh), nhà máy chào giá thấp để được vận hành trong điều kiện mực nước hồ chứa dồi dào, tuy vậy chỉ được huy động sản lượng thấp theo điều độ của hệ thống.

Cập nhật tiến độ đầu tư dự án NMĐ Nhơn Trạch 3 và 4, PV Power cho biết dự kiến sẽ phát điện thương mại NMĐ Nhơn Trạch 3 trong tháng 11/2025.

Sang tháng 9, công ty lên kế hoạch tổng sản lượng điện của các nhà máy đạt 1.570 triệu kWh và doanh thu mục tiêu đạt 3.252 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, PV Power là một thành viên của Tập Đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam (PVN), sở hữu 79,94% vốn. Hồi đầu tháng 11/2024, ﻿PV Power đã khánh thành trạm sạc xe điện thí điểm đầu tiên tại số 6 phố Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội .

Dự án trạm sạc xe điện này là một phần trong chiến lược dài hạn của PV Power nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch tại Việt Nam. Trạm sạc tại số 6 Huỳnh Thúc Kháng sẽ tạo tiền đề để PV Power mở rộng quy mô, với mục tiêu đạt 1.000 trạm sạc trên toàn quốc vào năm 2035.

Gần đây, POW đã ký thoả thuận hợp tác phát triển trạm sạc cùng Vingroup, giao cho V-Green phát triển, hoàn thiện kế hoạch đạt 1.000 điểm sạc trên toàn quốc vào năm 2035. Hạ tầng trạm sạc do V-Green phát triển, vận hành sẽ dành riêng cho xe VinFast.